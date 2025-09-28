Звезда «Гарри Поттера» высказалась о стандартах красоты: «Завидую коллегам-мужчинам»

Звезда «Гарри Поттера», актриса Эмма Уотсон высказалась о стандартах красоты. Об этом сообщает People.
«С публичностью и известностью, особенно если ты женщина, неразрывно связана гламуризация. Я так завидую своему коллеге-мужчине, который может надеть футболку и просто выйти в свет, не утруждая себя необходимостью быть достаточно приемлемым для камеры», — объяснила Уотсон.
Эмма Уотсон подчеркнула, что начала восхищаться актрисой Памелой Андерсон, которая отказалась от макияжа.
«Респект Памеле Андерсон, которая недавно это сделала, потому что я даже не могу вам передать, сколько смелости нужно, чтобы решиться на это», — добавила она.
В середине июля BBC сообщал, что Уотсон лишили водительских прав из-за превышения скорости.