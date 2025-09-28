Голливудский актер Том Холланд рассказал о самочувствии после госпитализации со съемок фильма «Человек-паук: Новый день».
19 сентября Холланд получил легкое сотрясение мозга во время съемок, стартовавших в Глазго месяц назад. Актер получил травму при самостоятельном выполнении сложного трюка и был доставлен в ближайшую больницу.
Позже артист появился на мероприятии благотворительной организации The Brothers Trust, которой он руководит вместе со своими тремя братьями. Холланд извинился за то, что покинул гала-вечер раньше из-за состояния здоровья.
«Извините, что пришлось уйти пораньше, но я чувствую себя лучше и иду на поправку. Огромное спасибо моему папе за то, что он взял на себя заботы после моего ухода. Программа стала гораздо смешнее», — написал актер.
В предыдущих интервью Холланд рассказывал, что во время работы над мюзиклом «Билли Эллиот» из-за частых болезней и травм он получил прозвище «Больничный Лист», что его сильно раздражало. Именно поэтому в кино он предпочитает выполнять все трюки самостоятельно.
«В детстве я был невероятно слабым, часто болел, уставал или получал травмы, и мне приходилось делать перерывы, потому что мы давали по три концерта в неделю и репетировали каждый день», — делился актер.