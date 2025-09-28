Настасья Самбурская опубликовала фото без волос

Звезда «Универа», актриса Настасья Самбурская снялась без волос. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
38-летняя Самбурская предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы. Один из интернет-пользователей попросил актрису показать, как выглядят ее волосы без парика.
Артистка выложила фото, где позировала в силиконовой шапке без волос.
«И без ушей заодно», — пошутила знаменитость.