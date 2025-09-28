Ричмонд
Звезда сериала «Ландыши» Городничий впервые стал отцом и показал фото из роддома

Актер поделился радостной новостью с поклонниками
Сергей Городничий в роддоме, фото: соцсети актера
Сергей Городничий в роддоме, фото: соцсети актера

30-летний актер Сергей Городничий, известный по роли Лехи в сериале «Ландыши. Такая нежная любовь», сообщил, что стал отцом.

Актер поделился в личном блоге трогательным видео из роддома, уточнив, что 23 сентября у них с супругой родился сын. Мальчика назвали Львом.

Из видео понятно, что артист присутствовал при родах, запечатлев процесс появления первенца. 

Сергей Городничий с женой в роддоме, фото: соцсети актера
Сергей Городничий с женой в роддоме, фото: соцсети актера

Летом 2025 года Городничий женился на своей коллеге Валерии Денисовой. С помощницей ассистента по актерам он познакомился на съемках «Ландышей».

«Отношения развивались не без сложностей, но с очевидной перспективой и желанием превратить их в семейные», – говорил Сергей в одном из интервью.