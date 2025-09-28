Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

Церемония прощания с актером, режиссером, театральным педагогом прошла 27 сентября
Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр ИовлевИсточник: www_gazeta_ru

В возрасте 79 лет скончался актер Александр Иовлев, снявшийся в сериале «Тайны следствия» и других проектах. Об этом сообщается на сайте театрального центра «За Черной речкой».

Причина смерти артиста не называется.

Иовлев родился 4 декабря 1945 года. В 1973 году окончил режиссерский курс Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). После этого работал главным режиссером Самарского ТЮЗа.

В период с 1977 по 1997 год местом работы Иовлева было Ленинградское (потом — Санкт-Петербургское) радио. Там он трудился режиссером литературно-драматической редакции. В эти же годы поставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».

С 1999 года Иовлев работал в театре «За Черной речкой». Кроме того, он преподавал в СПбГУ, был заместителем директора театральной программы на факультете филологии и искусств.

Среди сценических работ актера — постановки «Любовь и странствия прапорщика Гринева», «Здравствуй, Мэри Поппинс!», «Урфин Джюс, или Тайна трех камней», «В гостях у Андерсена», «Четыре миллиарда долларов, или Осторожно — золотая рыбка!», «Сторож для Ариадны», «Миф о десанте». Он был композитором некоторых из них.

С начала 2000-х годов Иовлев снимался в различных телекартинах, включая «Тайны следствия», «Омут», «Тамбовская волчица», «Попытка к бегству» и «Б. О. М. Ж.».