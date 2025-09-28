Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев

В период с 1977 по 1997 год местом работы Иовлева было Ленинградское (потом — Санкт-Петербургское) радио. Там он трудился режиссером литературно-драматической редакции. В эти же годы поставил спектакли в театрах «Интерателье» и «Эсперанты».