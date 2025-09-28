Ричмонд
Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Певица и продюсер поженились в Калифорнии
Селена Гомес показала первые фото со свадьбы с Бенни Бланко
Источник: www_gazeta_ru

Американская актриса и певица Селена Гомес опубликовала 27 сентября пост на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором объявила о прошедшей свадьбе с американским музыкальным продюсером Бенни Бланко. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Гомес приложила к публикации фото и видео, на которых запечатлено свадебное торжество.

33-летняя Гомес и 37-летний Бланко начали встречаться в июне 2023 года. Они познакомились задолго до свадьбы и совместно работали над различными проектами.

Гомес 12 декабря объявила о помолвке с американским музыкальным продюсером Бенни Бланко. Актриса опубликовала фотографии, на которых она демонстрирует помолвочное кольцо и обнимается со своим женихом.