На Украине объявили в розыск звезду сериала «Ликвидация» Полину Агурееву

Полина Агуреева — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, известная по ролям в театре и кино
Полина Агуреева
Полина Агуреева

Служба безопасности Украины внесла российскую актрису Полину Агурееву в розыскную базу. Это следует из базы данных СБУ, с которой ознакомился ТАСС.

По данным СБУ, артистке заочно предъявили обвинения в незаконном пересечении границы и в оправдании действий России. Агуреева была объявлена в розыск в 2024 году.

Полина Агуреева в сериале "Ликвидация"
Полина Агуреева в сериале "Ликвидация"

С 2022 года имя актрисы также числится в базе украинского ресурса «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Авторы проекта утверждали, что причиной включения стало выражение поддержки специальной военной операции и участие актрисы в телесериале «Ликвидация», где, по их мнению, создан негативный образ Украины.

Полина Агуреева — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии, известная по ролям в театре и кино. В ее фильмографии — несколько популярных проектов, среди которых сериал «Ликвидация».