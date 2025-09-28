На Украине объявили в розыск звезду сериала «Ликвидация» Полину Агурееву

С 2022 года имя актрисы также числится в базе украинского ресурса «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Авторы проекта утверждали, что причиной включения стало выражение поддержки специальной военной операции и участие актрисы в телесериале «Ликвидация», где, по их мнению, создан негативный образ Украины.