40-летняя Кира Найтли впервые за долгое время вышла в свет

Актриса появилась на премьере фильма

Кира Найтли впервые за долгое время вышла в свет – она появилась на премьере фильма «Девушка из каюты № 10» в Лондоне. 

Кира Найтли
Кира НайтлиИсточник: AP

40-летняя актриса выбрала платье в пол без рукавов, горчичного цвета, расшитое бисером и украшенное кружевным высоким воротником. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с акцентом на глаза.

Филь «Девушка из каюты №10» — остросюжетный триллер, в котором Найтли сыграла travel-журналистку, отправляющуюся в роскошный круиз.

Внезапно девушка становится свидетельницей преступления – из соседней каюты за борт выбрасывают чье-то тело. Только все гости ее уверяют, что этого быть не могло. Рискуя собственной жизнью, героиня пытается выяснить правду. 

Фильм выйдет на платформе Netflix в октябре.