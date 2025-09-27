Стало известно о нарастающем напряжении в семье Брюса Уиллиса из-за наследства

По словам источника, до болезни Уиллис всегда контролировал финансы самостоятельно. «Теперь Эмме приходится принимать решения. Она никогда не стремилась к такой роли, но как его жена должна выполнять ее. Это огромная ответственность, и, естественно, это привело к разногласиям с Деми и старшими дочерьми, которые в равной степени заинтересованы в сохранении его наследства», — уточнил он.