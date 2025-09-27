«Талантливая актриса»: Станислав Дужников почтил память Людмилы Гавриловой

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она окончила Театральное училище имени Б. Щукина и сразу же начала работать в Московском академическом театре Сатиры. Также преподавала на кафедре актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.