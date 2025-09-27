Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием

Галибин родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Более чем за 40 лет творческой деятельности сыграл свыше 100 ролей в фильмах, сериалах и на театральной сцене. Является лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного детского кино (2023).