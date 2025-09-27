Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Советская и российская актриса Людмила Гаврилова, заслуженная артистка РФ, известная по ролям в сериалах «Глухарь», фильме «Мимино» и других проектах, умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщила во «ВКонтакте» актриса Евгения Шевченко.
«Не стало Людмилы Ивановны Гавриловой. Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 [мск] по адресу Окольная 4 (Николо-Архангельский крематорий)», — говорится в сообщении.
Как стало известно, Людмила Шевченко умерла 24 сентября. Тело будет кремировано.
Людмила Шевченко родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1973 году. После до 2011 года работала в труппе Московского академического театра Сатиры. Стала преподавателем кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.
Снималась в фильме «Мимино», сериалах «Глухарь», «Брак по завещанию», «Такова жизнь», «Погоня за тенью» и других. В 2007 году ей было присвоено звание «Заслуженный артист РФ».