Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Ей было 73 года
Людмила Гаврилова
Людмила ГавриловаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Советская и российская актриса Людмила Гаврилова, заслуженная артистка РФ, известная по ролям в сериалах «Глухарь», фильме «Мимино» и других проектах, умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщила во «ВКонтакте» актриса Евгения Шевченко.

«Не стало Людмилы Ивановны Гавриловой. Прощание с Людмилой Ивановной состоится 29 сентября в 11:00 [мск] по адресу Окольная 4 (Николо-Архангельский крематорий)», — говорится в сообщении.

Как стало известно, Людмила Шевченко умерла 24 сентября. Тело будет кремировано.

Людмила Шевченко родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1973 году. После до 2011 года работала в труппе Московского академического театра Сатиры. Стала преподавателем кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.

Снималась в фильме «Мимино», сериалах «Глухарь», «Брак по завещанию», «Такова жизнь», «Погоня за тенью» и других. В 2007 году ей было присвоено звание «Заслуженный артист РФ».