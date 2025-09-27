Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Людмила Шевченко родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1973 году. После до 2011 года работала в труппе Московского академического театра Сатиры. Стала преподавателем кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина.