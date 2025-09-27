Раскрыт вес откровенного топа Дженны Ортеги на красной дорожке «Эмми»

Известно, что 22-летняя звезда сериала «Уэнздей» посетила церемонию в наряде люксового бренда Givenchy, который состоял из длинной черной юбки с высоким разрезом и топа, выполненного из жемчуга и драгоценных камней. При этом она не стала надевать под него бюстгальтер, чтобы продемонстрировать публике частично обнаженную грудь.