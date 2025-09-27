Ричмонд
Раскрыт вес откровенного топа Дженны Ортеги на красной дорожке «Эмми»

Наряд актрисы из драгоценных камней весил более 10 кг
Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Reuters

Стилист американской актрисы Дженны Ортеги Энрике Мелендес в подкасте Plus One раскрыл вес ее откровенного топа, в котором она пришла на красную дорожку телевизионной премии «Эмми 2025».

Известно, что 22-летняя звезда сериала «Уэнздей» посетила церемонию в наряде люксового бренда Givenchy, который состоял из длинной черной юбки с высоким разрезом и топа, выполненного из жемчуга и драгоценных камней. При этом она не стала надевать под него бюстгальтер, чтобы продемонстрировать публике частично обнаженную грудь.

Дженна Ортега
Дженна ОртегаИсточник: Reuters

Мелендес рассказал, что топ весил не менее 20−30 фунтов (9−13,6 килограммов). По его словам, в конце вечера знаменитость подошла к нему и попросила больше не смотреть в сторону таких нарядов.

«Энрике, я люблю тебя, но, пожалуйста, не могли бы мы в следующий раз выбрать что-то более практичное?» — с иронией сказала она.

В августе сообщалось, что Дженна Ортега появилась на премьере второго сезона сериала «Уэнсдэй» и привлекла внимание журналистов одной деталью.