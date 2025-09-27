Ричмонд
Внешность Киану Ривза на новых фото описали в сети фразой «как бездомный»

61-летнего артиста запечатлели во время прогулки по Манхэттену
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Внешность канадского актера Киану Ривза на новых фото описали в сети фразой «как бездомный». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

61-летнего артиста запечатлели во время прогулки по Манхэттену. Он предстал перед камерами в красной бейсболке, зеленой куртке с карманами и потертых вельветовых брюках. Также Ривз надел коричневые ботинки, взял с собой оранжевую сумку и продемонстрировал торчащие седые волосы и бороду.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Извините, но он выглядит как бездомный. Он что, под кайфом?», «Вся эта слава и деньги, а он выглядит как оборванец», «Ему нужно побриться», «Красивый человек», «Даже несмотря на “неопрятный” вид, он выглядит точь-в-точь как Джон Уик [герой одноименной серии фильмов, сыгранный Ривзом]», «Если он предпочитает выглядеть скромно, это его выбор — одеваться для удобства, а не для того, чтобы угодить чужим взглядам», — разошлись во мнениях юзеры.