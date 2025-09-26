Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

«Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни вашего мужа — Тиграна Кеосаяна. Это тяжелая утрата для родных, потерявших сына, мужа, отца, для коллег, для всех, кто полюбил его добрые фильмы, интересные передачи», — говорится в телеграмме.