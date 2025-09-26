Путин: Кеосаян многое сделал для сбережения традиций киноискусства

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны, сообщает пресс-служба Кремля.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна.
«Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами. Творчество Тиграна Эдмондовича отражало дух и настроение времени, в котором он жил», — говорится в сообщении.
В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также значатся «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж». Последний его фильм «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта «Вечер с Тиграном Кеосаяном», который транслировали на канале «РЕН ТВ». С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я», выходившую на канале «Россия». В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы «Хватит молчать!» на «РЕН ТВ». С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ «Международная пилорама». По сценариям Симоньян он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».
В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.