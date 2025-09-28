Александр Робак сыграет художника, который вынужден переквалифицироваться в мастера по маникюру, в комедийном сериале «Мистер Ноготь».
По сюжету, Семага зарабатывает на жизнь росписью матрешек и известен тем, что расписал самую маленькую матрешку в стране. Но однажды его цех закрывается, герой теряет работу и чувствует себя полным неудачником — особенно на фоне жены, чья карьера идет в гору.
Тогда Семага решает резко изменить свою жизнь и вместе с другом-бездельником Антохой открывает салон, а сам становится мастером по маникюру. Однако мужчина не представляет, какое влияние окажет на него мир «ноготков», в который он погрузится.
Помимо Робака, в сериале «Мистер Ноготь» заняты Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова и другие.
«Для меня эта история — о любви, о семье, о двух людях, которые долго живут вместе, по-прежнему любят друг друга и пытаются сохранить свою семью, — рассказывает Анастасия Панина. — Конечно, здесь есть и комедийная линия — герой меняет профессию, сначала это кажется странным, но со временем становится ясно: талантливый человек талантлив во всем. И, наверное, это еще история о том, как важно найти свое место в жизни».
Сериал «Мистер Ноготь» выйдет, скорее всего, не раньше 2026 года.