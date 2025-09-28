«Для меня эта история — о любви, о семье, о двух людях, которые долго живут вместе, по-прежнему любят друг друга и пытаются сохранить свою семью, — рассказывает Анастасия Панина. — Конечно, здесь есть и комедийная линия — герой меняет профессию, сначала это кажется странным, но со временем становится ясно: талантливый человек талантлив во всем. И, наверное, это еще история о том, как важно найти свое место в жизни».