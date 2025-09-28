Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Робак играет мастера по маникюру в новом сериале: первые кадры

Актер перевоплотился в художника, который потерял работу и решил открыть маникюрный салон
Анна Гоголь
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Мистер Ноготь»
Кадр из сериала «Мистер Ноготь»

Александр Робак сыграет художника, который вынужден переквалифицироваться в мастера по маникюру, в комедийном сериале «Мистер Ноготь».

По сюжету, Семага зарабатывает на жизнь росписью матрешек и известен тем, что расписал самую маленькую матрешку в стране. Но однажды его цех закрывается, герой теряет работу и чувствует себя полным неудачником — особенно на фоне жены, чья карьера идет в гору.

Александр Робак в сериале «Мистер Ноготь»
Александр Робак в сериале «Мистер Ноготь»

Тогда Семага решает резко изменить свою жизнь и вместе с другом-бездельником Антохой открывает салон, а сам становится мастером по маникюру. Однако мужчина не представляет, какое влияние окажет на него мир «ноготков», в который он погрузится.

Кадр из сериала «Мистер Ноготь»
Кадр из сериала «Мистер Ноготь»
Кадр из сериала «Мистер Ноготь»
Кадр из сериала «Мистер Ноготь»

Помимо Робака, в сериале «Мистер Ноготь» заняты Анастасия Панина, Алексей Корсуков, Игорь Хрипунов, Ангелина Пахомова и другие.

«Для меня эта история — о любви, о семье, о двух людях, которые долго живут вместе, по-прежнему любят друг друга и пытаются сохранить свою семью, — рассказывает Анастасия Панина. — Конечно, здесь есть и комедийная линия — герой меняет профессию, сначала это кажется странным, но со временем становится ясно: талантливый человек талантлив во всем. И, наверное, это еще история о том, как важно найти свое место в жизни».

Александр Робак, Анастасия Панина, Алексей Корсуков
Александр Робак, Анастасия Панина, Алексей Корсуков

Режиссером проекта выступил Константин Колесов («Жуки»). В числе авторов — создатели сериалов «Чума!», «Дино» и «По колено».

Сериал «Мистер Ноготь» выйдет, скорее всего, не раньше 2026 года.