Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

В начале января Симоньян сообщала, что Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.