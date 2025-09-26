Ричмонд
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Бастрыкин: Кеосаян оставил после себя огромное творческое наследие
Тигран Кеосаян
Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна отметив, что он оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы, сообщается в Telegram-канале СК России.

«Сегодня стало известно о безвременном уходе известного режиссера, продюсера, сценариста, телеведущего, заслуженного деятеля искусств и заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна… Уход Тиграна Кеосаяна — это невосполнимая потеря для его семьи, родных и близких, друзей и коллег. Он умел заряжать своей энергией, поддерживать в трудную минуту, находить нужные слова», — написал председатель СК России, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что у Кеосаяна был редкий дар вести честный и откровенный разговор со зрителем на самые важные темы: о любви и верности, о долге и чести, о смешном и трагическом в нашей жизни. Кроме того, созданные им фильмы, исторические проекты, телевизионные программы узнаваемы с первой минуты: изящные, ироничные, пронизанные светлой грустью и глубокой любовью к своим героям, к Отечеству и к жизни во всех ее проявлениях.

«Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье Тиграна Кеосаяна. Уважаемая Маргарита Симоновна, желаю Вам душевных сил, чтобы выдержать горечь утраты, найти опору в любви ваших детей, в поддержке друзей, коллег и всех тех, кто сегодня разделяет Вашу боль. Тигран Кеосаян оставил после себя огромное творческое наследие, которое будет жить долгие годы, радуя и волнуя новые поколения зрителей. Но главное — он оставил о себе самую добрую и светлую память в сердцах всех, кто его знал», — добавил Бастрыкин.