26 сентября 2025 года не стало Тиграна Кеосаяна. Он оставил яркий след в российском кино, а его фильмы не раз становились настоящими любимцами публики, получая статус народных. Вспомним пять картин, благодаря которым Кеосян завоевал сердца зрителей.
1. «Бедная Саша» (1997)
Одна из самых популярных работ Тиграна Кеосяна, принесшая ему всенародную любовь. В центре сюжета — история незадачливого воришки Владимира Березкина (Александр Збруев), который при попытке ограбления квартиры богатой бизнесвумен Ольги Васильевны (Вера Глаголева) знакомится с ее дочерью Сашей (Юлия Чернова).
Девочка, несмотря на обеспеченную жизнь, мечтает о простом человеческом счастье и хочет, чтобы мама стала обычной, заботливой женщиной. Саша уговаривает, а точнее — шантажирует Березкина, вынуждая его согласиться на ограбление маминого банка. Но в процессе подготовки Володя случайно узнает, что помощник Ольги Николай Крышкин (Валерий Гаркалин) замышляет ее убийство.
Чтобы сорвать преступные планы, Березкин внедряется в банду Крышкина и нейтрализует его сообщников. Однако главному злодею удается скрыться. Он похищает Сашу и требует от матери крупную сумму денег и документы. В финальной схватке Крышкин случайно поскальзывается на куске мыла, которое ранее фигурировало в истории Березкина. Сам Володя возвращается в колонию, но спустя год выходит на свободу, где его встречают Ольга и Саша.
Авантюрный сюжет, искренний финал и сильный актерский ансамбль сделали картину настоящим хитом. «Бедную Сашу» по сей день называют одним из лучших российских новогодних фильмов и важным кинематографическим символом 90-х.
2. «Президент и его внучка» (1999)
Этот фильм Тиграна Кеосаяна, удачно балансирующий между комедией и семейной драмой, стал настоящим хитом конца 90-х. История о двух девочках-близнецах и их дедушке-президенте (Олег Табаков) покорила зрителей всех возрастов и до сих пор время от времени появляется в телеэфире.
Любопытная деталь: согласие на участие младшей дочери Никиты Михалкова, Надежды, режиссер получил не сразу. К тому моменту она уже прославилась благодаря роли в «Утомленных солнцем», завоевавшем «Оскар». В итоге именно Надя сыграла одну из главных героинь — Машу.
По сюжету действие начинается в конце 80-х. В роддоме происходит подмена: одну из новорожденных дочерей матери-одиночки тайком отдают в семью генерала, потерявшего ребенка. Спустя годы девочки, выросшие в разных условиях, встречаются на кремлевской елке. Их путают и случайно меняют местами — и отсюда закручивается история о том, как каждая из них открывает для себя чужую жизнь, а вместе они меняют мир вокруг.
3. «Ландыш серебристый» (2000)
Одна из ранних картин Тиграна Кеосаяна сразу показала его тяготение к эмоциональным и лиричным историям. «Ландыш серебристый» и сегодня вспоминают за мелодраматическую атмосферу, яркие визуальные образы и запоминающееся музыкальное сопровождение.
Особая заслуга фильма — в том, что он открыл для широкой публики комедийный талант Олеси Железняк. Ее героиня, провинциалка Зоя Мисочкина, мечтает стать певицей и случайно знакомится с московскими продюсерами Левой Болотовым (Александр Цекало) и Стасом Придорожным (Юрий Стоянов). Потеряв прежнюю подопечную Ирму (Алена Хмельницкая), они решают рискнуть и сделать из Зои новую звезду.
Но история превращается не только в музыкальную, но и в романтическую драму. Зоя влюбляется в Леву, который сперва раздражен ее простоватой манерой и даже запахом духов «Ландыш серебристый». Когда же девушка застает его с другой женщиной, она в отчаянии возвращается в родные Локотки. Финал, однако, оставляет надежду: во время ее выступления в привокзальном ресторане Зоя видит в зале Стаса, а у сцены — Леву.
4. «Заяц над бездной» (2004)
Романтическая комедия с элементами ретро «Заяц над бездной» выполнена в характерной для Тиграна Кеосаяна манере — легкая фантасмагория о том, как самые невероятные мечты могут воплощаться в жизнь. В фильме снялись Богдан Ступка, Владимир Ильин, Юрий Стоянов, Елена Сафонова и Валерия Ланская.
Во время визита в Молдавию Леонид Брежнев улетает от охраны на воздушном шаре и оказывается в цыганской деревне. В это же время местный музыкант Лаутар мечтает жениться на дочери барона, но получает отказ: условие барона — лимузин Брежнева и его участие в сватовстве.
Генсек неожиданно соглашается помочь молодому цыгану. Он приходит к барону как сват и добивается согласия на свадьбу. В благодарность табор исполняет давнюю мечту самого Брежнева — организует встречу с королевой Великобритании. Финальная сцена, где советский лидер обращается к Елизавете II: «Лизанька, как ты?» — и получает ответ: «I’m fine», стала визитной карточкой фильма.
5. «Семь дней Петра Семеныча» (2025)
Последней работой Тиграна Кеосаяна стала комедия «Семь дней Петра Семеныча», снятая по мотивам рассказа его супруги Маргариты Симоньян. Фильм вышел в августе 2025 года и сразу обратил на себя внимание зрителей.
Главный герой — 70-летний житель Адлера Петр Семеныч (Федор Добронравов), который узнает о страшном диагнозе — саркоме легкого. У него остается крошечная надежда: через неделю московский врач может опровергнуть приговор. Эти семь дней становятся для него временем подведения итогов: он вспоминает, что не сумел создать семью, заработать состояние, сохранить репутацию.
Но каждый новый эпизод, встреча и случай наполняют его жизнь улыбками, грустью и человеческими историями, которые убеждают и героя, и зрителя — жизнь прожита не зря. «Семь дней Петра Семеныча» — это комедия с философским подтекстом, которая вызывает не только смех, но и заставляет задуматься о простых ценностях.
Такие картины становятся народными хитами, потому что близки и понятны каждому. Тигран Кеосаян не просто снимал кино — он создавал истории. На его счету более двух десятков фильмов, и с его уходом российское кино потеряло яркую и самобытную личность. Но созданные им ленты будут жить — пока зрители пересматривают и помнят их.