Но история превращается не только в музыкальную, но и в романтическую драму. Зоя влюбляется в Леву, который сперва раздражен ее простоватой манерой и даже запахом духов «Ландыш серебристый». Когда же девушка застает его с другой женщиной, она в отчаянии возвращается в родные Локотки. Финал, однако, оставляет надежду: во время ее выступления в привокзальном ресторане Зоя видит в зале Стаса, а у сцены — Леву.