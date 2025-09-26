Ричмонд
Федор Бондарчук назвал Тиграна Кеосаяна символом эпохи смелости

Режиссер заявил, что для него Кеосаян навсегда останется верным другом
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук назвал ушедшего из жизни теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна символом эпохи смелости. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

«Тигран для меня — символ эпохи смелости, времени, когда можно было пробовать все. Мы были молоды, мы хотели творить: снимались в проектах друг друга, “на коленке” делали клипы и короткие метры и горели кино», — сказал собеседник агентства.

Бондарчук добавил, что для него Кеосаян навсегда останется верным другом, талантливым кинематографистом, а также человеком, который «прожил жизнь невероятно ярко и на полную».

Тигран Кеосаян
Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Тигран Кеосаян умер на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому после клинической смерти. У режиссера остались пятеро детей.

Супруга Кеосаяна, журналистка Маргарита Симоньян призвала не беспокоить семью. Пока неизвестно, когда состоится церемония прощания, однако десятки людей уже выразили свои соболезнования.

Кеосаян прославился фильмами «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной».