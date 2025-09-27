Николас Кейдж во время ссоры с невестой выбросил за борт ее помолвочное кольцо

В свою очередь Кейдж взял данную драгоценность стоимостью 65 тысяч долларов (примерно 5,4 миллиона рублей) и «в ярости» выбросил в Тихий океан. При этом впоследствии он отправил команду водолазов на поиски украшения, однако они не увенчались успехом.