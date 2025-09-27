Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Басилашвили высказался о создании ремейков словами «последнее дело»

91-летний актер раскритиковал ремейки в кино
Олег Басилашвили
Олег БасилашвилиИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что мода на создание ремейков зародилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день. Его цитирует KP.RU.

«Ведь легче всего взять старую картину и сделать пародию на нее или пересказать события в ней под другим углом. Это легкий труд, сценарий написан, актеры повторяют знакомые реплики», — сказал актер.

Басилашвили добавил, что посоветовал бы создателям ремейков «сесть за стол, собраться с мыслями и создать свой сценарий с нуля».

«[Написать сценарий] о прошлом, будущем, сегодняшних днях и поразить всех своим талантом. При этом никому не подражая, ни над кем не насмехаясь. И, дай Бог, мы все порадуемся их успеху. А ремейки — это последнее дело», — заключил он.

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала ужасным ремейк культового советского фильма «Служебный роман» с участием президента Украины Владимира Зеленского.