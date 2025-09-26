Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив, что тот никогда не терял чувства юмора и свято верил в Победу.
В пятницу Симоньян сообщила, что ее муж, известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян скончался.
«Он был талантливым человеком и умел щедро дарить душевное тепло. Много лет знал его как человека слова. Семья, Родина, созидание, любовь в ближнему — были смыслом его жизни. Никогда не терял чувства юмора и свято верил в Победу. Судьба бывает несправедлива, иногда — очень. Тигран. Глубочайшие соболезнования Маргарите, детям, всем близким», — написал он в Telegram-канале.
В начале января Симоньян сообщала, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находился в коме. В апреле, в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» Симоньян отмечала, что у Кеосаяна были проблемы с сердцем, он пережил три инфаркта.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также значатся «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж».
Последний его фильм «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта «Вечер с Тиграном Кеосаяном», который транслировали на канале «РЕН ТВ». С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я», выходившую на канале «Россия». В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы «Хватит молчать!» на «РЕН ТВ».
С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ «Международная пилорама».
По сценариям Симоньян он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».
В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.