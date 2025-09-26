Мединский выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

«Он был талантливым человеком и умел щедро дарить душевное тепло. Много лет знал его как человека слова. Семья, Родина, созидание, любовь в ближнему — были смыслом его жизни. Никогда не терял чувства юмора и свято верил в Победу. Судьба бывает несправедлива, иногда — очень. Тигран. Глубочайшие соболезнования Маргарите, детям, всем близким», — написал он в Telegram-канале.