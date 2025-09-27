Ричмонд
Российский боец Шара Буллет снимается в голливудском боевике с Дэнни Трехо

Шара Буллет сыграл преступника в короткометражном фильме, производство которого решено продолжить до полного метра
Дэнни Трехо, 2010 год
Дэнни Трехо, 2010 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

ИЗБЕРБАШ, 26 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) занят в одной из ролей голливудского боевика с участием Дэнни Трехо. О своей работе в кино спортсмен рассказал в студии ТАСС в рамках молодежного образовательного форума «Каспий 2025» в Избербаше.

Шара Буллет сыграл преступника в короткометражном фильме, производство которого решено продолжить до полного метра.

«Больше недели съемки были, я в Америку летал, в Голливуд, я был в роли убийцы. Создавали фильм короткометражный. Но мне сейчас менеджер сказал, что они нашли деньги, чтобы создать большой фильм, полнометражный. И теперь мне, видимо, еще раз надо будет полететь, доснять какие-то кадры», — сказал Магомедов.

Шара Буллет признался, что Дэнни Трехо — один из его любимых актеров.

«И он моим боссом был в фильме, который мне давал задание для убийства. Я был киллером, у меня там с ним конфликт в фильме возник», — добавил Магомедов.

В этом году молодежный образовательный форум «Каспий» проходит с 22 по 27 сентября. Участие в нем принимают около 500 человек, в том числе гости из Белоруссии, Египта, Турции, Молдавии, Таджикистана, Казахстана, Бангладеш, Киргизии. Программа форума посвящена пяти направлениям: патриотическое воспитание, 80-летие Победы, молодежь в волонтерстве, молодежь в цифровом обществе и «Движение первых». Его организаторами выступают Министерство по делам молодежи Дагестана и Росмолодежь.

Магомедову 31 год. На его счету 16 побед и 1 поражение в ММА.