«Союзмультфильм» подал в суд из-за авторских прав на изображение Крокодила Гены

«Киностудия “Союзмультфильм” взыскивает через суд компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение Крокодила Гены. Судебное заседание по иску киностудии к Гусеву С. Н. назначено в Таганском районном суде города Москвы на 2 октября 2025 года. Судебное заседание по иску киностудии к Шаташвили М. Р. назначено в Савеловском районном суде на 9 октября 2025 года», — сказали в пресс-службе.