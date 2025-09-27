Захарова призвала Киев прислушаться к мнению народа, который любит «Машу и медведя»

Дипломат также отметила, что 14 сентября «с сеансом саморазоблачения выступила “мовный” омбудсмен Елена Ивановская, сообщив в интервью местным СМИ, что Киев остается русскоязычным городом и это якобы является серьезной проблемой». «Но самое интересное в другом. Ивановская призналась, что ее собственная дочь ведет соцсети на русском языке, потому что иначе никто не будет их читать, так как в ее кругу все русскоязычные. Это прямо-таки “зрада зрадная”», — заметила она.