Любимова выразила соболезнования родным и близким Кеосаяна

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства России, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
«Ушел из жизни талантливый режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Эдмондович Кеосаян. Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории», — написала министр в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что Кеосаян снял целый ряд картин, среди которых «Бедная Саша», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка». Его фильмы отличались особым авторским почерком, добавила глава ведомства.
«Тигран Эдмондович был искренне предан своему делу, с большим уважением относился к профессии и зрителям. Несомненно, он был мастером, чьи работы стали частью культурного пространства нашей страны. Выражаю искренние соболезнования всем, кому выпала честь знать Тиграна Эдмондовича. Светлая память!» — заключила Любимова.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.
В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001».
В его фильмографии также значатся «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж». Последний его фильм «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта «Вечер с Тиграном Кеосаяном», который транслировали на канале «РЕН ТВ». С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я», выходившую на канале «Россия».
В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы «Хватит молчать!» на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ «Международная пилорама».
По сценариям Симоньян он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».