Любимова выразила соболезнования родным и близким Кеосаяна

«Ушел из жизни талантливый режиссер, актер, сценарист и телеведущий Тигран Эдмондович Кеосаян. Его творческая жизнь была яркой и многогранной. Он умел соединять в своих работах настоящие эмоции и глубокую мысль, создавая проекты, которые находили отклик у самой широкой аудитории», — написала министр в своем Telegram-канале.