На съемочных площадках многое может пойти не по плану — оборудование ломается, погодные условия мешают, актеры забывают реплики. Но когда в дело вступают животные — все выходит на новый уровень хаоса. Эти истории доказывают: кошмар режиссера — не только в сценарии, но и в непредсказуемости природы.
«Рев»
В этом фильме была съемка с огромным количеством диких животных — львов, тигров, леопардов, слонов и других крупных хищников и травоядных. Актеров и съемочную группу постоянно кусали, рвали, травмировали — за оба года съемок более 70 человек получили травмы.
Например, продюсер и актер Нойел Маршалл был серьезно ранен львов. Врачи даже опасались, что придется отнять ему руку. У некоторых членов семейной съемочной группы были повреждения легких, переломы и другие раны.
«Банши Инишерина»
Во время съемок драмы «Банши Инишерина» Колин Фаррелл столкнулся с тем, что осел по имени Дженни ударил его копытом по колену, когда актер подошел слишком близко. Также собака, принадлежащая персонажу другого актера в фильме, укусила его, оставив шрам.
Хотя эти инциденты выступают скорее курьезами, чем серьезными травмами, они задерживали съемки и вносили дискомфорт. Актеры и команда подчеркивали, что съемка с животными требует особой осторожности.
«Затерянный город Z»
При производстве фильма «Затерянный город Z» с участием ударов, шумов и пиротехники в сельской местности северной Ирландии, жители сообщили о том, что фермерские животные — коровы, лошади, куры — были напуганы. По их словам, животные прыгали через заборы, убегали, издавали крики от громких звуков, словно реагировали на приближение войны.
Шумовые эффекты, взрывы и громкая работа оборудования стали причиной стресса для домашних животных. Хотя съемки фильма обошлись без серьезных травм, ситуации на площадке были восприняты местными жителями как непредсказуемые и пугающие.
«Псевдоним — Джесси Джеймс»
Во время съемок вестерна «Псевдоним — Джесси Джеймс» было задокументировано, что несколько лошадей пострадали и даже погибли. Это происходило во время трюков и скачек, когда лошади падали с крутых склонов или сталкивались с оборудованием.
Такой уровень опасности был характерен для старых вестернов, где стандарты безопасности и уход за животными были далеки от современных. После этих инцидентов в киноиндустрии начали уделять больше внимания правилам обращения с животными.
«Обход»
При съемках фильма «Обход» в австралийской пустыне команда столкнулась с дикой природой: по сюжету было множество эпизодов с животными, включая кенгуру. Картина создавалась в условиях, где звери не были приручены, а отдельные сцены повторяли жестокие эпизоды из романа-первоисточника.
Хотя поведение животных не срывало процесс, вокруг фильма разгорелись серьезные экологические и этические споры. Наибольшее возмущение вызвали сцены жестокого обращения с животными, которые впоследствии стали поводом для обсуждения и ужесточения природоохранных законов.