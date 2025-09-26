На съемочных площадках многое может пойти не по плану — оборудование ломается, погодные условия мешают, актеры забывают реплики. Но когда в дело вступают животные — все выходит на новый уровень хаоса. Эти истории доказывают: кошмар режиссера — не только в сценарии, но и в непредсказуемости природы.