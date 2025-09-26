Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Все пошло не по плану: 5 случаев, когда животные срывали съемки фильмов

Иногда даже тщательно продуманный съемочный процесс может пойти наперекосяк. Собрали пять случаев, когда животные превратили съемки фильмов в настоящий хаос
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Банши Инишерина
Кадр из фильма «Банши Инишерина»

На съемочных площадках многое может пойти не по плану — оборудование ломается, погодные условия мешают, актеры забывают реплики. Но когда в дело вступают животные — все выходит на новый уровень хаоса. Эти истории доказывают: кошмар режиссера — не только в сценарии, но и в непредсказуемости природы.

«Рев»

Кадр из фильма Рев
Кадр из фильма «Рев»

В этом фильме была съемка с огромным количеством диких животных — львов, тигров, леопардов, слонов и других крупных хищников и травоядных. Актеров и съемочную группу постоянно кусали, рвали, травмировали — за оба года съемок более 70 человек получили травмы.

Например, продюсер и актер Нойел Маршалл был серьезно ранен львов. Врачи даже опасались, что придется отнять ему руку. У некоторых членов семейной съемочной группы были повреждения легких, переломы и другие раны.

«Банши Инишерина»

Кадр из фильма Банши Инишерина
Кадр из фильма «Банши Инишерина»

Во время съемок драмы «Банши Инишерина» Колин Фаррелл столкнулся с тем, что осел по имени Дженни ударил его копытом по колену, когда актер подошел слишком близко. Также собака, принадлежащая персонажу другого актера в фильме, укусила его, оставив шрам.

Хотя эти инциденты выступают скорее курьезами, чем серьезными травмами, они задерживали съемки и вносили дискомфорт. Актеры и команда подчеркивали, что съемка с животными требует особой осторожности.

«Затерянный город Z»

Кадр из фильма Затерянный город Z
Кадр из фильма «Затерянный город Z»

При производстве фильма «Затерянный город Z» с участием ударов, шумов и пиротехники в сельской местности северной Ирландии, жители сообщили о том, что фермерские животные — коровы, лошади, куры — были напуганы. По их словам, животные прыгали через заборы, убегали, издавали крики от громких звуков, словно реагировали на приближение войны.

Шумовые эффекты, взрывы и громкая работа оборудования стали причиной стресса для домашних животных. Хотя съемки фильма обошлись без серьезных травм, ситуации на площадке были восприняты местными жителями как непредсказуемые и пугающие.

«Псевдоним — Джесси Джеймс»

Кадр из фильма Псевдоним — Джесси Джеймс
Кадр из фильма «Псевдоним — Джесси Джеймс»

Во время съемок вестерна «Псевдоним — Джесси Джеймс» было задокументировано, что несколько лошадей пострадали и даже погибли. Это происходило во время трюков и скачек, когда лошади падали с крутых склонов или сталкивались с оборудованием.

Такой уровень опасности был характерен для старых вестернов, где стандарты безопасности и уход за животными были далеки от современных. После этих инцидентов в киноиндустрии начали уделять больше внимания правилам обращения с животными.

«Обход»

Кадр из фильма Обход
Кадр из фильма «Обход»

При съемках фильма «Обход» в австралийской пустыне команда столкнулась с дикой природой: по сюжету было множество эпизодов с животными, включая кенгуру. Картина создавалась в условиях, где звери не были приручены, а отдельные сцены повторяли жестокие эпизоды из романа-первоисточника.

Хотя поведение животных не срывало процесс, вокруг фильма разгорелись серьезные экологические и этические споры. Наибольшее возмущение вызвали сцены жестокого обращения с животными, которые впоследствии стали поводом для обсуждения и ужесточения природоохранных законов.