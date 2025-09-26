Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» погружает зрителей в атмосферу 90-х и криминальный мир того времени. В статье расскажем, где снимали первый сезон и кто сыграл главные роли. Также мы поделимся интересными фактами о съемках и закулисными историями, которые сделали сериал таким зрелищным и реалистичным.
В каких локациях Ярославля снимали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — криминальная драма, рассказывающая о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Режиссер Жора Крыжовников создал проект на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Премьера состоялась 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start, а на телевидении сериал вышел в апреле 2024 года на канале НТВ.
Сюжет погружает зрителей в атмосферу 1989 года, когда на улицах Казани враждуют молодежные преступные группировки. Главного героя, 14-летний Андрея, донимают агрессивные подростки. Какое-то время он терпел нападки, пока жизнь не свела его с Маратиком — с этого момента и началась преступная история Андрея, которому дали кличку «Пальто».
Несмотря на сюжет, съемки сериала проходили не в Казани. Из-за отказа местных властей и протестов общественности, которые выступили против романтизации подростковых группировок, съемочная группа перенесла работу в Ярославль. Это решение сыграло ключевую роль в создании аутентичной атмосферы 90-х годов.
В следующем разделе мы подробнее расскажем о локациях в Ярославле, которые стали фоном для событий сериала.
Брагино
На экране зрители видят узнаваемые уголки Ярославля: футбольное поле Брагино и дворы, где собиралась универсамовская банда.
Примечательно, что именно в одном из этих дворов Бонислав Брондуков в фильме «Афоня» произнес знаменитую фразу «гони рубль, родственник», обращаясь к персонажу Евгения Леонова. В условиях реальной жизни герои Крыжовникова вряд ли были бы столь вежливы.
Особое внимание заслуживает сцена похорон Мишки Ералаша — мальчика, которого избила конкурирующая банда «Хади Такташ». Съемки прошли в марте 2023 года во дворе дома на Мурманском проезде в Дзержинском районе Ярославля. По сюжету, Мишка был сиротой и жил с бабушкой.
«Пятерка»
Район «Пятерка», расположенный недалеко от исторического центра Ярославля, получил свое название из-за трамвайного маршрута № 5, который проходит по его улицам. Сегодня здесь, как и прежде, тянутся ровные ряды серых хрущевок, сохранивших дух советской эпохи. Эти типовые постройки с одной стороны делают район почти обезличенным, а с другой — предоставляют режиссерам уникальную возможность «примерить» любое советское место под нужды фильма. Жора Крыжовников умело воспользовался этим: серые дома «Пятерки» превратились в Казань 90-х.
Именно здесь, во дворе Ленинского района недалеко от Автозаводской улицы, были сняты первые сцены сериала. В одной из них Андрей «Пальто» спешит на автобус. Местные двухэтажные бараки создают точную атмосферу того времени, помогая зрителям полностью погрузиться в мир криминальной драмы.
Советская площадь
Советская площадь, ранее известная как Ильинская, а еще раньше — Пробойная, расположена в самом сердце исторического центра Ярославля. Она построена по кольцевому принципу: в центре возвышается настоящая жемчужина города — храм Ильи Пророка XVII века, от которого лучами расходятся улицы.
В этой локации зрители видят, как компания героев отправляется в столицу, чтобы попытаться заработать легкие деньги. Именно на Советской площади Андрей впервые ввязывается в драку и совершает кражу.
Музыкальное училище им. Л.В. Собинова
Музыкальное училище им. Леонида В. Собинова в Ярославле носит имя талантливого тенора, который, несмотря на успешную карьеру юриста и помощь адвокату Федору Плевако, прославился именно как певец. Музыка была для него не просто увлечением, а настоящим призванием.
Один из залов училища стал съемочной площадкой для второй серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Жора Крыжовников превратил его в кинозал, куда по сюжету приходят главный герой Андрей и инспектор ПДН Ирина.
ДК «Гамма», Ярославль
Во второй серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» зрители видят, как Марат ждет Айгуль возле Дома культуры. Съемки этой сцены проходили у здания ДК «Гамма» в поселке Резинотехника, который расположен в северной части Заволжского района Ярославля.
Дом культуры с величественными белоснежными колоннами был построен в 1953 году специально для семей сотрудников завода «Ярославрезинотехника». Спустя десятилетия здание сохранило свой облик: около десяти лет назад здесь провели масштабную реставрацию фасада и интерьеров.
Волжская набережная
Одним из самых динамичных эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала погоня, когда полиция пытается задержать Андрея, Турбо и Марата после того, как они похитили Вову Адидаса прямо из операционной. Съемки этой сцены проходили на живописной Волжской набережной. В кадре через разбитое окно угнанной школьниками кареты скорой помощи можно заметить силуэт Октябрьского моста — он был открыт к 50-летию Октябрьской революции.
Несмотря на то что действие по сюжету происходит зимой, съемки велись летом. Чтобы добиться нужного антуража, съемочной группе пришлось использовать снежные пушки и укрывать территорию белыми полотнами, создавая иллюзию морозного пейзажа.
Кто снимался в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Актерская игра в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала одной из сильных сторон проекта. Критики и зрители отмечали, что именно правдоподобие и эмоциональность исполнения помогли передать атмосферу 90-х и сделали героев запоминающимися.
Рассмотрим, кто снимался в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Иван Янковский — Вова Суворов («Адидас»), лидер группировки «Универсам».
Рузиль Минекаев — Марат Суворов («Адидас-младший»), участник банды.
Леон Кемстач — Андрей Васильев («Пальто»), новичок, попавший в «Универсам».
Елизавета Базыкина — Наташа Рудакова, медсестра, девушка Вовы.
Анна Пересильд — Айгуль Ахмерова, возлюбленная Марата.
Анастасия Красовская — Ирина Сергеевна, инспектор по делам несовершеннолетних.
Сергей Бурунов — Кирилл Суворов, отец Вовы и Марата.
Юлия Александрова — Светлана Михайловна, мать Андрея.
Антон Васильев — Ильдар Юнусович, старший оперуполномоченный, майор милиции.
Никита Кологривый — «Кащей», бывший лидер группировки «Универсам».
Интересные факты о съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Мы собрали самых любопытных моментов, которые раскрывают, как создавался сериал и с какими трудностями столкнулась съемочная команда.
- Леон Кемстач не собирался участвовать в пробах, пока его мама не записала видео, где он сам просит ее прекратить снимать. Режиссер был впечатлен этим сопротивлением и дал ему роль. Первоначально Леон должен был играть Марата, а Рузиль Минекаев — Андрея. Но из-за того, что Леон выучил другой текст на пробах, их роли поменялись.
- На разработку сценария всех серий ушло около 300 часов. При этом авторы опирались на книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», который также выступал консультантом проекта.
- Массовые сцены снимались с очень строгими требованиями к внешнему виду: бытовая одежда без броских деталей, отсутствие татуировок, наращенных ресниц, слишком яркого макияжа или современных причесок. Одежда подбиралась нейтральных оттенков, подходящая под конец 80-х — чтобы не было диссонанса.
- Изначально было намерение снимать сериал в Казани и Набережных Челнах. Однако из-за претензий общественности (в том числе обвинений в романтизации уличных группировок) и отказа местных властей проект пришлось перенести в Ярославль.
- В одной из сцен, где люди выстраиваются в очередь за водкой, было задействовано около 350 человек мужчин и около 170 женщин. Также в сцене похорон подростка участвовало еще несколько десятков людей. Массовка играла важную роль в создании атмосферы.
- Рабочие версии седьмой и восьмой серий утекли до официального выхода. Режиссер принял решение переснять финальную, восьмую серию, чтобы исправить детали и не допустить дискредитации проекта.