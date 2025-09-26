Район «Пятерка», расположенный недалеко от исторического центра Ярославля, получил свое название из-за трамвайного маршрута № 5, который проходит по его улицам. Сегодня здесь, как и прежде, тянутся ровные ряды серых хрущевок, сохранивших дух советской эпохи. Эти типовые постройки с одной стороны делают район почти обезличенным, а с другой — предоставляют режиссерам уникальную возможность «примерить» любое советское место под нужды фильма. Жора Крыжовников умело воспользовался этим: серые дома «Пятерки» превратились в Казань 90-х.