Где снимали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»: ключевые локации Ярославля

Рассказываем, где снимали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и какие реальные локации стали фоном для истории Марата, Пальто, Турбо, Айгуль и других героев нашумевшей криминальной драмы про опасные 90-е.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» погружает зрителей в атмосферу 90-х и криминальный мир того времени. В статье расскажем, где снимали первый сезон и кто сыграл главные роли. Также мы поделимся интересными фактами о съемках и закулисными историями, которые сделали сериал таким зрелищным и реалистичным.

В каких локациях Ярославля снимали сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — криминальная драма, рассказывающая о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов. Режиссер Жора Крыжовников создал проект на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Премьера состоялась 9 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах Wink и Start, а на телевидении сериал вышел в апреле 2024 года на канале НТВ.

Сюжет погружает зрителей в атмосферу 1989 года, когда на улицах Казани враждуют молодежные преступные группировки. Главного героя, 14-летний Андрея, донимают агрессивные подростки. Какое-то время он терпел нападки, пока жизнь не свела его с Маратиком — с этого момента и началась преступная история Андрея, которому дали кличку «Пальто». 

Несмотря на сюжет, съемки сериала проходили не в Казани. Из-за отказа местных властей и протестов общественности, которые выступили против романтизации подростковых группировок, съемочная группа перенесла работу в Ярославль. Это решение сыграло ключевую роль в создании аутентичной атмосферы 90-х годов.

В следующем разделе мы подробнее расскажем о локациях в Ярославле, которые стали фоном для событий сериала.

Брагино

Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте: район Брагино
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

На экране зрители видят узнаваемые уголки Ярославля: футбольное поле Брагино и дворы, где собиралась универсамовская банда. 

Примечательно, что именно в одном из этих дворов Бонислав Брондуков в фильме «Афоня» произнес знаменитую фразу «гони рубль, родственник», обращаясь к персонажу Евгения Леонова. В условиях реальной жизни герои Крыжовникова вряд ли были бы столь вежливы.

Особое внимание заслуживает сцена похорон Мишки Ералаша — мальчика, которого избила конкурирующая банда «Хади Такташ». Съемки прошли в марте 2023 года во дворе дома на Мурманском проезде в Дзержинском районе Ярославля. По сюжету, Мишка был сиротой и жил с бабушкой. 

«Пятерка»

Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте: район Пятерка
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Район «Пятерка», расположенный недалеко от исторического центра Ярославля, получил свое название из-за трамвайного маршрута № 5, который проходит по его улицам. Сегодня здесь, как и прежде, тянутся ровные ряды серых хрущевок, сохранивших дух советской эпохи. Эти типовые постройки с одной стороны делают район почти обезличенным, а с другой — предоставляют режиссерам уникальную возможность «примерить» любое советское место под нужды фильма. Жора Крыжовников умело воспользовался этим: серые дома «Пятерки» превратились в Казань 90-х.

Именно здесь, во дворе Ленинского района недалеко от Автозаводской улицы, были сняты первые сцены сериала. В одной из них Андрей «Пальто» спешит на автобус. Местные двухэтажные бараки создают точную атмосферу того времени, помогая зрителям полностью погрузиться в мир криминальной драмы.

Советская площадь

Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте: Советская площадь
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Советская площадь, ранее известная как Ильинская, а еще раньше — Пробойная, расположена в самом сердце исторического центра Ярославля. Она построена по кольцевому принципу: в центре возвышается настоящая жемчужина города — храм Ильи Пророка XVII века, от которого лучами расходятся улицы.

В этой локации зрители видят, как компания героев отправляется в столицу, чтобы попытаться заработать легкие деньги. Именно на Советской площади Андрей впервые ввязывается в драку и совершает кражу.

Музыкальное училище им. Л.В. Собинова

Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте: музыкальное училище им. Л.В. Собинова
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Музыкальное училище им. Леонида В. Собинова в Ярославле носит имя талантливого тенора, который, несмотря на успешную карьеру юриста и помощь адвокату Федору Плевако, прославился именно как певец. Музыка была для него не просто увлечением, а настоящим призванием.

Один из залов училища стал съемочной площадкой для второй серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Жора Крыжовников превратил его в кинозал, куда по сюжету приходят главный герой Андрей и инспектор ПДН Ирина. 

ДК «Гамма», Ярославль

Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте: ДК Гамма, Ярославль
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Во второй серии сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» зрители видят, как Марат ждет Айгуль возле Дома культуры. Съемки этой сцены проходили у здания ДК «Гамма» в поселке Резинотехника, который расположен в северной части Заволжского района Ярославля.

Дом культуры с величественными белоснежными колоннами был построен в 1953 году специально для семей сотрудников завода «Ярославрезинотехника». Спустя десятилетия здание сохранило свой облик: около десяти лет назад здесь провели масштабную реставрацию фасада и интерьеров. 

Волжская набережная

Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте: Волжская набережная
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Одним из самых динамичных эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала погоня, когда полиция пытается задержать Андрея, Турбо и Марата после того, как они похитили Вову Адидаса прямо из операционной. Съемки этой сцены проходили на живописной Волжской набережной. В кадре через разбитое окно угнанной школьниками кареты скорой помощи можно заметить силуэт Октябрьского моста — он был открыт к 50-летию Октябрьской революции.

Несмотря на то что действие по сюжету происходит зимой, съемки велись летом. Чтобы добиться нужного антуража, съемочной группе пришлось использовать снежные пушки и укрывать территорию белыми полотнами, создавая иллюзию морозного пейзажа. 

Кто снимался в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач в сериале Слово пацана. Кровь на асфальте
Рузиль Минекаев и Леон Кемстач в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актерская игра в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» стала одной из сильных сторон проекта. Критики и зрители отмечали, что именно правдоподобие и эмоциональность исполнения помогли передать атмосферу 90-х и сделали героев запоминающимися.

Иван Янковский в сериале Слово пацана. Кровь на асфальте
Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Рассмотрим, кто снимался в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Интересные факты о съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Мы собрали самых любопытных моментов, которые раскрывают, как создавался сериал и с какими трудностями столкнулась съемочная команда.

  • Леон Кемстач не собирался участвовать в пробах, пока его мама не записала видео, где он сам просит ее прекратить снимать. Режиссер был впечатлен этим сопротивлением и дал ему роль. Первоначально Леон должен был играть Марата, а Рузиль Минекаев — Андрея. Но из-за того, что Леон выучил другой текст на пробах, их роли поменялись.
  • На разработку сценария всех серий ушло около 300 часов. При этом авторы опирались на книгу Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», который также выступал консультантом проекта.
  • Массовые сцены снимались с очень строгими требованиями к внешнему виду: бытовая одежда без броских деталей, отсутствие татуировок, наращенных ресниц, слишком яркого макияжа или современных причесок. Одежда подбиралась нейтральных оттенков, подходящая под конец 80-х — чтобы не было диссонанса.
  • Изначально было намерение снимать сериал в Казани и Набережных Челнах. Однако из-за претензий общественности (в том числе обвинений в романтизации уличных группировок) и отказа местных властей проект пришлось перенести в Ярославль.
  • В одной из сцен, где люди выстраиваются в очередь за водкой, было задействовано около 350 человек мужчин и около 170 женщин. Также в сцене похорон подростка участвовало еще несколько десятков людей. Массовка играла важную роль в создании атмосферы.
  • Рабочие версии седьмой и восьмой серий утекли до официального выхода. Режиссер принял решение переснять финальную, восьмую серию, чтобы исправить детали и не допустить дискредитации проекта. 