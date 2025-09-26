Ричмонд
Аршинова: Кеосаян обладал заряжающей энергией, а его картины западали в сердце
Тигран Кеосаян
Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян обладал энергией, которая заряжала всех вокруг, а его картины западают в самое сердце, поделилась в беседе с РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Это огромная потеря для нас… Тигран обладал такой энергией, которая заряжала всех вокруг. Его картины и герои настоящие, живые, западают в самое сердце. Мои искренние соболезнования его супруге Маргарите Симоньян, всем родным и близким. Нам всем очень повезло, что у нас был Тигран», — сказала Аршинова.

Она отметила, что Тигран Кеосаян — идейный вдохновитель и президент кинофестиваля «Евразия — кинофест».

«Мы вместе грандиозно провели первый кинофестиваль в Москве. Очень ждали выздоровления Тиграна, молились за него. Второй кинофест в Сочи сделали именно так, как он хотел: на море, ярко, красиво, насыщенно», — добавила политик.