Наталья Рудова анимировала архивное фото с матерью и сестрой

Звезда «Универа» Наталья Рудова показала, как выглядела в детстве. Актриса анимировала архивное семейное фото с помощью нейросети и поделилась результатом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Сестренка, я, мама», — подписала видео артистка.
Знаменитость родилась в Узбекистане, но ее детство прошло в Казахстане, в городе Актау. Позже актриса переехала с матерью и сестрой Оксаной в Иваново, где окончила училище культуры. Рудова признавалась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной». По словам знаменитости, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это только придавало артистке сил для работы над собой и достижения собственных целей.
Актриса отмечала, что в нее всегда верила мать, даже когда она работала продавцом-консультантом в магазине спортивных товаров. Женщина понимала, как сильно дочь мечтает сниматься в кино, и поддерживала ее стремление развиваться в творческой сфере.
Рудова говорила подписчикам, что с сестрой у нее тоже сложились теплые отношения и они любят проводить время вместе. По словам звезды, у них случались конфликты из-за разницы в возрасте, но повзрослев, они прекратили предъявлять друг другу претензии и стали лучшими подругами.
