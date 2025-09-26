Ричмонд
51-летняя Наталия Антонова похвасталась своим лицом: «Нет ботокса и филлеров»

Актриса Наталия Антонова заявила, что никогда не делала ботокс
Наталия Антонова / фото: соцсети
Наталия Антонова / фото: соцсети

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова показала свое лицо без макияжа. Актриса сняла себя на камеру утром после умывания и опубликовала фото без фильтров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Забыла похвастаться. Мне 51 год. В моем лице нет ботокса и филлеров. Лет в 70 начну, а может и нет, не решила еще», — отметила знаменитость.

Артистка говорила, что муж-врач Николай Семенов давно запретил ей делать уколы красоты и пластику. Знаменитость ходит к косметологу, но делает легкие процедуры. В основном Антонова поддерживает красоту и молодость с помощью домашнего ухода. Актриса рассказывала, что также ежедневно делает легкий массаж лица, применяя разные техники, выполняет аэробику для мышц и использует проверенные косметические средства по уходу за кожей. По словам Антоновой, все это не отнимает много времени, но приносит отличный результат.

Звезда — многодетная мать. Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент актриса не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог убедил жену взять себя в руки. Артистка отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».

Ранее Наталия Антонова ответила на критику своих «неприличных» фото в купальнике.