51-летняя Наталия Антонова похвасталась своим лицом: «Нет ботокса и филлеров»

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова показала свое лицо без макияжа. Актриса сняла себя на камеру утром после умывания и опубликовала фото без фильтров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Забыла похвастаться. Мне 51 год. В моем лице нет ботокса и филлеров. Лет в 70 начну, а может и нет, не решила еще», — отметила знаменитость.
Артистка говорила, что муж-врач Николай Семенов давно запретил ей делать уколы красоты и пластику. Знаменитость ходит к косметологу, но делает легкие процедуры. В основном Антонова поддерживает красоту и молодость с помощью домашнего ухода. Актриса рассказывала, что также ежедневно делает легкий массаж лица, применяя разные техники, выполняет аэробику для мышц и использует проверенные косметические средства по уходу за кожей. По словам Антоновой, все это не отнимает много времени, но приносит отличный результат.
Звезда — многодетная мать. Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент актриса не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог убедил жену взять себя в руки. Артистка отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».
