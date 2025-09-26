51-летняя Наталия Антонова похвасталась своим лицом: «Нет ботокса и филлеров»

Звезда — многодетная мать. Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент актриса не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог убедил жену взять себя в руки. Артистка отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».