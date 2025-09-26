Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сладкой жизни» рассказала о рождении сына с помощью кесарева

Актриса Шумакова призналась, что боялась рожать с помощью кесарева из-за форумов
Мария Шумакова на премьере сериала «Фишер. Затмение», фото: пресс-служба Wink
Мария Шумакова на премьере сериала «Фишер. Затмение», фото: пресс-служба Wink

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова рассказала подписчикам в Telegram-канале, что родила первенца с помощью кесарева сечения. Она призналась, что начиталась форумов и боялась операции, но все прошло хорошо.

«Очень боялась перед кесаревом, читала форумы страшные, по факту вообще все хорошо! Наоборот кайф, что слышишь малыша. Плюс, когда классный врач и анестезиолог, то заряжаешься их спокойствием. Само кесарево было сплошное удовольствие. Я еще мужа взяла (не уговаривала, предложила, и он сразу согласился). Это было большое счастье — вместе услышать первый крик Леонида. Плюс это все очень быстро. Восстановление болезненно, но тоже все по силам и терпимо. У меня кукуха улетела скорее от мощности чувств. Ну и ты ничего не видишь, саму операцию, все закрыто», — поделилась артистка.

Знаменитость отмечала, что после такого опыта они с мужем стали еще нежнее относиться друг к другу.

Актриса замужем за PR-агентом Вячеславом Гусевым. Она познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Шумакова недавно призналась, что быстро влюбилась в супруга, однако на первых свиданиях показала ему накал страстей, который он не выдержал и «слился». Артистка осознала это и первой написала Гусеву, решив возобновить отношения. Пара поженилась в 2022 году, а в апреле 2024 года у них родился первенец Леонид.

Звезда признавалась, что подарила сыну биостраховку за 245 тысяч рублей. По словам знаменитости, стволовые клетки, с помощью которых можно победить разные болезни, будут храниться в клинике в течение 20 лет. Шумакова рада, что заранее изучила этот вопрос и позаботилась о будущем своего ребенка.

Ранее Мария Шумакова рассказала об отказе от алкоголя.