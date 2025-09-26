Звезда «Сладкой жизни» рассказала о рождении сына с помощью кесарева

«Очень боялась перед кесаревом, читала форумы страшные, по факту вообще все хорошо! Наоборот кайф, что слышишь малыша. Плюс, когда классный врач и анестезиолог, то заряжаешься их спокойствием. Само кесарево было сплошное удовольствие. Я еще мужа взяла (не уговаривала, предложила, и он сразу согласился). Это было большое счастье — вместе услышать первый крик Леонида. Плюс это все очень быстро. Восстановление болезненно, но тоже все по силам и терпимо. У меня кукуха улетела скорее от мощности чувств. Ну и ты ничего не видишь, саму операцию, все закрыто», — поделилась артистка.