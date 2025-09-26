Звезда «Сладкой жизни» рассказала о рождении сына с помощью кесарева

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова рассказала подписчикам в Telegram-канале, что родила первенца с помощью кесарева сечения. Она призналась, что начиталась форумов и боялась операции, но все прошло хорошо.
«Очень боялась перед кесаревом, читала форумы страшные, по факту вообще все хорошо! Наоборот кайф, что слышишь малыша. Плюс, когда классный врач и анестезиолог, то заряжаешься их спокойствием. Само кесарево было сплошное удовольствие. Я еще мужа взяла (не уговаривала, предложила, и он сразу согласился). Это было большое счастье — вместе услышать первый крик Леонида. Плюс это все очень быстро. Восстановление болезненно, но тоже все по силам и терпимо. У меня кукуха улетела скорее от мощности чувств. Ну и ты ничего не видишь, саму операцию, все закрыто», — поделилась артистка.
Знаменитость отмечала, что после такого опыта они с мужем стали еще нежнее относиться друг к другу.
Актриса замужем за PR-агентом Вячеславом Гусевым. Она познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Шумакова недавно призналась, что быстро влюбилась в супруга, однако на первых свиданиях показала ему накал страстей, который он не выдержал и «слился». Артистка осознала это и первой написала Гусеву, решив возобновить отношения. Пара поженилась в 2022 году, а в апреле 2024 года у них родился первенец Леонид.
Звезда признавалась, что подарила сыну биостраховку за 245 тысяч рублей. По словам знаменитости, стволовые клетки, с помощью которых можно победить разные болезни, будут храниться в клинике в течение 20 лет. Шумакова рада, что заранее изучила этот вопрос и позаботилась о будущем своего ребенка.
