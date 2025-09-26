Ричмонд
Джеки Чан посетил Казахстан для отбора локаций будущего совместного фильма

Видеопродакшн-студия Salem Entertainment заявила, что большая часть съемок пройдет в республике
Джеки Чан
Джеки ЧанИсточник: Rex / Fotodom.ru

АЛМА-АТА, 26 сентября. /ТАСС/. Китайский актер Джеки Чан посетил Алма-Ату для отбора локаций будущего фильма в рамках реализации совместного проекта с казахстанской видеопродакшн-студией Salem Entertainment. Об этом сообщили в видеопродакшн-студии.

«В стенах Salem Entertainment прошла рабочая встреча с легендой мирового кинематографа — актером, сценаристом, режиссером и продюсером Джеки Чаном. Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алма-Ате актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане», — говорится в сообщении на странице студии в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В Salem Entertainment подчеркнули, что подробности о проекте они пока оставят в секрете. Ранее казахстанские СМИ, сообщившие о прибытии актера в Алма-Ату, выдвигали различные версии причин визита Джеки Чана. В том числе предполагалось, что актер прибыл, чтобы посмотреть матч между мадридским «Реалом» и «Кайратом» из Алма-Аты, который запланирован на 30 сентября.