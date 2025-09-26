Джеки Чан посетил Казахстан для отбора локаций будущего совместного фильма

«В стенах Salem Entertainment прошла рабочая встреча с легендой мирового кинематографа — актером, сценаристом, режиссером и продюсером Джеки Чаном. Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего пребывания в Алма-Ате актер вместе с нашей командой провел отбор локаций для будущей картины, большая часть съемок которой пройдет в Казахстане», — говорится в сообщении на странице студии в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).