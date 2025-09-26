Режиссер Карен Шахназаров отреагировал на смерть Тиграна Кеосаяна

В январе Симоньян заявила, что ее муж пережил клиническую смерть и впал в кому. Журналистка рассказала, что у Кеосаяна давно были проблемы с сердцем. В апреле она сообщила, что ее муж стал реагировать на голос и шевелить пальцами.