Звезды сериала «Офис» выиграли в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Недавно Нуньес вернулся к роли Оскара Мартинеса из «Офиса» в новом спин-оффе «Газета». Сюжет шоу разворачивается вокруг небольшой провинциальной газеты The Truth Teller в Толедо (Огайо), которая находится на грани закрытия из-за конкуренции с интернет-СМИ. Премьера состоялась 4 сентября.