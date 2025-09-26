Ричмонд
91-летний Олег Басилашвили опроверг слухи о своем уходе со сцены

Актер продолжит служить в Большом драматическом театре имени Товстоногова (БДТ)
Олег Басилашвили
Олег БасилашвилиИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист СССР Олег Басилашвили сообщил, что продолжит работу в Большом драматическом театре имени Товстоногова (БДТ). Об этом пишет «Абзац».

В беседе с журналистами 91-летний актер опроверг информацию о том, что он якобы завершает карьеру.

«Это неправда», — заявил Басилашвили.

В пресс-службе театра также подтвердили, что Басилашвили и его партнерша по постановке «Лето одного года» Алиса Фрейндлих продолжат служить в культурном учреждении. Отмечается, что спектакль с участием артистов не поставили в афишу по их просьбе.

25 сентября сообщалось, что Фрейндлих решила больше не выходить на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова. По информации KP.RU, артистка не может дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера.