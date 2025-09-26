Мишустин отметил драматический дар Людмилы Максаковой

Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье оперной певицы Марии Максаковой. В 1961 году окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина). Выпускница курса педагога Владимира Этуша. С 1961 года по настоящее время Максакова является актрисой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Актриса также известна по ролям в кино, она снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.