Мишустин отметил драматический дар Людмилы Максаковой

Премьер-министр поздравил народную артистку России с юбилеем
Людмила Максакова
Людмила МаксаковаИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку России Людмилу Максакову, отметив ее драматический дар и многообразие ролей.

«Драматический дар, умение привносить неожиданное звучание в любую роль позволили вам создать множество образов на легендарных подмостках и в кино. Каждый ваш выход на сцену наполнен невероятной энергетикой», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин отметил способность актрисы передавать чувства и переживания, быть органичной как в комедии, так и в трагедии, точно воплощая режиссерский замысел.

Кроме того, премьер подчеркнул талант Максаковой как педагога.

«Внимательный педагог, в Театральном институте имени Бориса Щукина вы учите студентов актерскому мастерству, передаете им сценический опыт, большую любовь к театру. И конечно, являетесь для них примером верности своей профессии», — добавил он.

Глава правительства пожелал актрисе здоровья, успехов, благополучия и всего наилучшего.

Максакова родилась 26 сентября 1940 года в Москве в семье оперной певицы Марии Максаковой. В 1961 году окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина). Выпускница курса педагога Владимира Этуша. С 1961 года по настоящее время Максакова является актрисой Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Актриса также известна по ролям в кино, она снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.

Актриса награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней (2018, 1996), а также отмечена благодарностью президента РФ (2011), Почетной грамотой президента РФ (2021).