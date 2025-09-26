Беременная Агата Муцениеце вышла на сцену кабаре

Беременная актриса Агата Муцениеце появилась в эротическом шоу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
36-летняя знаменитость вышла на сцену в черном платье в пол и с глубоким разрезом и декольте. Актриса помогла задуть свечи на праздничном торте во время шоу-кабаре.
25 августа состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Накануне актриса впервые показала кадры с торжества. На опубликованном видео видно, как молодожены обмениваются кольцами, артистка бросает букет невесты и то, как ее к алтарю провожает отец мужа — Юрий Петрович. Свой пост Муцениеце сопроводила фразой: «25.08.25. День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш».
Предложение звезде певец сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце наследник будет третьим. У нее также есть дети от актера Павла Прилучного: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.
Ранее Агата Муцениеце пожаловалась на сложный характер 9-летней дочери.