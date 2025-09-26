Лиам Хемсворт прокомментировал замену Генри Кавилла в «Ведьмаке»

Команда сериала «Ведьмак» впервые прокомментировала уход Генри Кавилла после трех сезонов сериала и утверждение Лиама Хемсворта на роль Геральта из Ривии. Шоураннер Лорен Хиссрич рассказала Entertainment Weekly, что такая рокировка стала результатом переговоров, которые втайне велись долгое время. Для поклонников стало неожиданностью, когда Кавилл объявил об уходе в своих социальных сетях в октябре 2022 года.
«У него были планы на другие роли, которым он действительно хотел посвятить себя. Что касается нас, то мы не хотим удерживать кого-то и заставлять делать то, чего он не хочет. Именно поэтому мне показалось, что это действительно правильно и взаимовыгодное решение», — рассказала Лорен.
Для 35-летнего Хемсворта было одновременно и пугающим, и волнующим решение оказаться на месте Кавилла, а реакция аудитории на новую версию шоу только усилила его нервозность.
«Большую часть прошлого года я не пользовался социальными сетями. Я слишком часто сталкивался с хейтом. Но, знаете, в конце концов, я люблю сниматься в фильмах и рассказывать истории. Я просто не хочу, чтобы что-то из этого повлияло на мой способ изложения истории, которую я пытаюсь донести», — откровенно признался Лиам.
По словам звезды, предложение о съемках «пришло из ниоткуда», и он был «удивлен не меньше, чем кто-либо другой». Однако, по словам шоураннера, имя Хемсворта «уже очень давно известно во вселенной “Ведьмака”».
Ранее была раскрыта дата выхода четвертого сезона «Ведьмака».