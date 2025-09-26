Вспоминая «Сумерки», невозможно обойти стороной харизматичную Элис Каллен — озорную вампиршу с даром предвидения. Ее сыграла Эшли Грин, и именно эта роль принесла актрисе мировую известность и тысячи поклонников. Но после феноменального успеха саги имя Грин все реже появляется на большом экране. Рассказываем, чем она занимается сегодня.
Роль, которая изменила жизнь
Кинокарьеру Эшли Грин сложно представить без «Сумерек». До этого она успела появиться лишь в эпизодических ролях на телевидении и в малобюджетных фильмах, но именно образ Элис сделал ее узнаваемой. Фанаты полюбили персонаж за оптимизм, обаяние и дружелюбие, что резко выделяло Элис на фоне мрачных героев.
Участие в пяти фильмах саги принесло актрисе не только славу, но и внушительное состояние. Грин стала одной из главных звезд франшизы, появлялась на обложках журналов и регулярно участвовала в промо-турах. Для нее это был настоящий прорыв, открывший двери в Голливуд.
Попытки уйти от образа Элис
После завершения «Сумеречной саги» Грин активно искала новые проекты, чтобы доказать, что ее карьера не ограничивается образом вампирши. Она снялась в фильмах «Лето. Одноклассники. Любовь» с Майли Сайрус, ужастике «Явление» и триллере «Кристи». Однако большинство этих проектов не смогли повторить успех «Сумерек».
Критики отмечали, что актриса старалась выбирать разноплановые роли, но зрители все равно ассоциировали ее с Элис. Несмотря на это, Грин не отказывалась от работы и продолжала сниматься, пусть и в менее заметных картинах.
Работа на телевидении
В поисках новых возможностей Эшли обратилась к сериалам. Она появлялась в эпизодах «Пэн Американ» и «Шальные карты». Эти роли позволили ей попробовать себя в разных жанрах — от детектива до драмы.
Телевидение дало ей возможность оставаться на виду, но не стало главным направлением ее карьеры. Актриса предпочитала сочетать работу в сериалах с независимым кино, где могла больше экспериментировать.
Личная жизнь
Эшли всегда старалась держать личные отношения подальше от громких скандалов. В 2018 году она вышла замуж за австралийского телеведущего и бизнесмена Пола Хури. Их свадьба прошла в Калифорнии в окружении близких друзей и родственников.
В 2022 году у пары родилась дочь, что стало важным событием в жизни актрисы. Сегодня Грин активно делится моментами материнства в соцсетях и не скрывает, что семья для нее на первом месте.
Чем занимается сейчас
Сегодня Эшли Грин по-прежнему остается в индустрии, хотя уже не снимается так часто, как раньше. Она участвует в независимых проектах, ведет собственный подкаст и появляется в шоу других блогеров.
Помимо кино, Грин активно ведет социальные сети, где рассказывает о семейной жизни, тренировках и проектах, связанных со здоровым образом жизни. Это позволяет ей оставаться близкой к фанатам, даже если новых ролей пока немного.