Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Элис из «Сумерек»: где сейчас и чем занята Эшли Грин

Эшли Грин навсегда запомнилась зрителям как Элис Каллен из культовой саги «Сумерки». Но после завершения франшизы актриса словно пропала с радаров
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Эшли Грин в роли Элис Каллен в фильме Сумерки
Эшли Грин в роли Элис Каллен в фильме «Сумерки»

Вспоминая «Сумерки», невозможно обойти стороной харизматичную Элис Каллен — озорную вампиршу с даром предвидения. Ее сыграла Эшли Грин, и именно эта роль принесла актрисе мировую известность и тысячи поклонников. Но после феноменального успеха саги имя Грин все реже появляется на большом экране. Рассказываем, чем она занимается сегодня.

Роль, которая изменила жизнь

Кинокарьеру Эшли Грин сложно представить без «Сумерек». До этого она успела появиться лишь в эпизодических ролях на телевидении и в малобюджетных фильмах, но именно образ Элис сделал ее узнаваемой. Фанаты полюбили персонаж за оптимизм, обаяние и дружелюбие, что резко выделяло Элис на фоне мрачных героев.

Участие в пяти фильмах саги принесло актрисе не только славу, но и внушительное состояние. Грин стала одной из главных звезд франшизы, появлялась на обложках журналов и регулярно участвовала в промо-турах. Для нее это был настоящий прорыв, открывший двери в Голливуд.

Попытки уйти от образа Элис

Эшли Грин в фильме Кристи
Эшли Грин в фильме «Кристи»

После завершения «Сумеречной саги» Грин активно искала новые проекты, чтобы доказать, что ее карьера не ограничивается образом вампирши. Она снялась в фильмах «Лето. Одноклассники. Любовь» с Майли Сайрус, ужастике «Явление» и триллере «Кристи». Однако большинство этих проектов не смогли повторить успех «Сумерек».

Критики отмечали, что актриса старалась выбирать разноплановые роли, но зрители все равно ассоциировали ее с Элис. Несмотря на это, Грин не отказывалась от работы и продолжала сниматься, пусть и в менее заметных картинах.

Работа на телевидении

Эшли Грин в сериале Пэн Американ
Эшли Грин в сериале «Пэн Американ»

В поисках новых возможностей Эшли обратилась к сериалам. Она появлялась в эпизодах «Пэн Американ» и «Шальные карты». Эти роли позволили ей попробовать себя в разных жанрах — от детектива до драмы.

Телевидение дало ей возможность оставаться на виду, но не стало главным направлением ее карьеры. Актриса предпочитала сочетать работу в сериалах с независимым кино, где могла больше экспериментировать.

Личная жизнь

Бракосочетание Эшли Грин и Пола Хури
Бракосочетание Эшли Грин и Пола ХуриИсточник: соцсети

Эшли всегда старалась держать личные отношения подальше от громких скандалов. В 2018 году она вышла замуж за австралийского телеведущего и бизнесмена Пола Хури. Их свадьба прошла в Калифорнии в окружении близких друзей и родственников.

В 2022 году у пары родилась дочь, что стало важным событием в жизни актрисы. Сегодня Грин активно делится моментами материнства в соцсетях и не скрывает, что семья для нее на первом месте.

Чем занимается сейчас

Эшли Грин
Эшли ГринИсточник: Legion-Media.ru

Сегодня Эшли Грин по-прежнему остается в индустрии, хотя уже не снимается так часто, как раньше. Она участвует в независимых проектах, ведет собственный подкаст и появляется в шоу других блогеров. 

Помимо кино, Грин активно ведет социальные сети, где рассказывает о семейной жизни, тренировках и проектах, связанных со здоровым образом жизни. Это позволяет ей оставаться близкой к фанатам, даже если новых ролей пока немного.