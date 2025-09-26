Кинокарьеру Эшли Грин сложно представить без «Сумерек». До этого она успела появиться лишь в эпизодических ролях на телевидении и в малобюджетных фильмах, но именно образ Элис сделал ее узнаваемой. Фанаты полюбили персонаж за оптимизм, обаяние и дружелюбие, что резко выделяло Элис на фоне мрачных героев.