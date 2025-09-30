Что показали на «Новом сезоне 2025»: топ-7 сериалов и фильмов, обязательных к просмотру

«Встать на ноги»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Okko, в 2026 году
Отсидев 20 лет в тюрьме, Андрей Стародубов возвращается в родной Пятигорск и обнаруживает в своей квартире дочь, которую считал погибшей. Ольга передвигается на инвалидном кресле и мечтает переехать в Москву. Андрей пытается устроиться на работу и начать жизнь с нуля. Вынужденное сближение заставляет героев двигать рамки стереотипов как внутри себя, так и вокруг.
«Встать на ноги» — редкий случай, когда в сериале работает все: от названия и каста до музыки и построения кадра. Гоша Куценко и Мила Ершова без всяких актерских жертв точно попадают в своих персонажей и составляют трагикомичный дуэт одиноких отверженных, неосознанно тянущихся друг к другу. Бонусом к терапевтическому эффекту истории прилагается и образовательная миссия – зрителю подскажут, как сегодня стоит называть нейроотличных людей, почему не нужно по-особенному относиться к человеку в коляске и можно ли шутить про одну ногу здесь, а другую там.
«Отпечатки»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Kion, скоро
Лейтенант СК Яна Князева бескомпромиссно борется с преступностью, а когда сталкивается со злом, которое она не может победить, топит горечь бессилия в алкоголе и случайных связях. Дело об убийстве женщины и двоих детей приводит Яну в родной Заречный и в детский дом, где она росла. Жесткий и суровый капитан местной полиции Денис Симонов не рад спонтанному расследованию Князевой, но без ее помощи не сможет раскрыть тех, кто усиленно зачищает следы.
Повествование в сериале «Отпечатки» подстраивается под героиню Оксаны Акиньшиной — прямолинейно и лаконично, без лишних сцен вводит зрителя в курс дела, чередуя динамичное расследование с лихорадочными флешбэками. Зачастившие к концу второй серии панорамы города под хиты «Агаты Кристи» оставляют время на передышку, погружение в атмосферу и переваривание многочисленных деталей дела. А персонаж Дмитрия Чеботарева осторожными дозами вводит в сериал юмор, разряжающий обстановку и усиливающий химию между главными героями.
«Полураспад»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Okko, скоро
В разгар перестройки журналист «Вестника Оренбурга» Надежда Келлер расследует последствия ядерных испытаний, проведенных в 1954 году. Узнав о смерти отца, жившего в непосредственной близости от взрыва, Надежда понимает, что событие, о котором в свое время газеты сообщили небольшой заметкой, уже 35 лет уносит жизни ни в чем не повинных людей.
Через две истории — отца и дочери в исполнении Петара Зекавицы и Анны Михалковой — «Полураспад» сталкивает эпохи, подчеркивая их схожесть и в то же время контрастность: солнечные 1950-е и хмурые 1980-е, одинаково голодные, полные надежд и страха от надвигающихся перемен. Разговоры персонажей о геополитике перекидывают мостик от обеих временных линий в сегодняшний день. Структура параллельного повествования, построенная сценаристом Олегом Маловичко, вызывает ассоциации и с «Чернобылем», и с «Оппенгеймером». Но влияние Кристофера Нолана на режиссера Максима Свешникова в «Полураспаде» заметно сильнее.
«Жар»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Иви, осенью 2025 года
Марк Левинский — гениальный шеф-повар и невыносимый человек. Обуреваемый страстями и пороками, он бросается на подчиненных, нарезающих огурцы толще листа бумаги, и за это оказывается изгнан из лучшего ресторана в городе. Когда все отворачиваются от Левинского, молодой повар с горящими глазами Арон предлагает ему открыть свой ресторан. Занимая деньги на новое дело у сербской мафии, Марк ставит под угрозу тех немногих, кого он любит.
«Жар» — это христианский нео-нуар, в котором неузнаваемый Даниил Воробьев, страшно рыча и сквернословя, борется со своими демонами, а Марк Эйдельштейн проводит обряд экзорцизма посредством высокой кухни. Вдохновившийся шедеврами мировой живописи, режиссер Артем Аксененко пишет свое полотно о еде как религии, приготовлении пищи как таинстве и о поваре, который возомнил себя богом, спустился в ад и должен вернуться к свету через огонь и неутихающий джаз.
«Тоннель»
Где и когда смотреть: онлайн-кинотеатр Kion, скоро
Принципиальная таможенница Светлана Суворова не берет взяток, не замечает косых взглядов коллег и не пропускает ни одной «нычки» контрабандистов. Она привыкла все держать под контролем и в полном порядке — от передвижений мужа до домашки дочери. Но когда семья оказывается в опасности, Света готова преступить закон по обе стороны русско-финской границы, и случайно обнаруженный под домом тоннель становится дополнительным аргументом в пользу краха ее нравственности.
Когда создатели НТВ-шных боевиков и мелодрам для «России 1» в едином творческом порыве берутся за идею Нурбека Эгена («Мажор», «Калимба»), выстраивается «Тоннель» — остросюжетная детективная драма о женщине, вынужденной спасать своих близких. Криминальный сюжет бодро закручивается под финский рэп, разбавляется семейной драмой и крепко держится на уверенной актерской игре Елизаветы Боярской.
«Лысый нянь»
Где и когда смотреть: в прокате с 13 ноября
Убегая от майора ФСБ Ветрова, молчаливый иностранный шпион прячет флешку с секретной программой государственной важности в первом попавшемся частном доме, где живет мать-одиночка с тремя детьми. Чтобы отыскать флешку, Ветров устраивается в семью няней, но легкое, на первый взгляд, задание оборачивается для него суровым испытанием на прочность.
Став многодетным отцом в жизни, всенародно любимый «лихач» Никита Панфилов гармонично вписался в семейную комедию — но не проходную, а с налетом шпионского боевика, операторскими хулиганствами, отличной хореографией драк и отсылками к «Мстителям» и «Крестному отцу».
Своей ехидной ухмылкой и сдержанной актерской игрой Панфилов обаял не только любвеобильных барышень и непослушных детей, но и искушенных фестивальных зрителей. А режиссеру «Лысого няня» Алисе Шитиковой, при всей наивности и предсказуемости сюжета ее картины, лучше многих удалось показать, что соло-родительство может быть сложнее паркура по крышам и военной операции в Сомали.
«Семьянин»
Где и когда смотреть: в прокате с 4 декабря
Владелец фабрики игрушек Георгий страдает от одиночества и заполняет дыру в сердце ежедневно сменяющимися девушками. Перебрав с алкоголем на свой 45-й день рождения, он поручает помощнику раздобыть ему семью, и на следующий день обнаруживает себя в статусе мужа и отца двоих детей. Ни секунды не веря в подлинность волшебного превращения, Георгий все же постепенно втягивается в новое амплуа и познает всю полноту семейной жизни.
Вдохновленное «Семьянином» с Николасом Кейджем и американскими лирическими комедиями 1990-х, драмеди Дмитрия Власкина оказывается крепким жанровым фильмом, аккуратно скроенным по голливудским лекалам. Это уютное зимнее кино, где все привычно и комфортно: похорошевшая Москва задает праздничное настроение, зайка с грустными глазами Юлия Снигирь украшает каждый кадр, а типичный Павел Деревянко, как и во всех последних работах, вновь играет себя: недавно впервые женившийся, он, наконец, успокаивается в роли остепенившегося семьянина, хотя и продолжает существовать в «беспринципных» декорациях и демонстрировать подтянутый торс.