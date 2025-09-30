Что показали на «Новом сезоне 2025»: топ-7 сериалов и фильмов, обязательных к просмотру

«Встать на ноги» — редкий случай, когда в сериале работает все: от названия и каста до музыки и построения кадра. Гоша Куценко и Мила Ершова без всяких актерских жертв точно попадают в своих персонажей и составляют трагикомичный дуэт одиноких отверженных, неосознанно тянущихся друг к другу. Бонусом к терапевтическому эффекту истории прилагается и образовательная миссия – зрителю подскажут, как сегодня стоит называть нейроотличных людей, почему не нужно по-особенному относиться к человеку в коляске и можно ли шутить про одну ногу здесь, а другую там.