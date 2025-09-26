Александр Збруев заявил, что временно не выходит на сцену

Напомним, что ранее Збруев должен был выйти на сцену «Ленкома» в роли Гаева в «Вишневом саде», однако из-за повышения давления его заменили другим актером. От госпитализации артист тогда отказался. Позже стало известно об отмене показа спектакля «Одна и один», где Збруев и Вера Майорова исполняют роли Ромео и Джульетты. Причина отмены не была озвучена. Ближайшие показы «Вишневого сада» в «Ленкоме» запланированы на 7 и 29 октября, где роль Гаева исполнят Геннадий Козлов и заслуженный артист РФ Владимир Еремин соответственно.