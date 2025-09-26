Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Долг Игоря Петренко по алиментам снова превысил миллион рублей

«Звездач»: Долг актера Петренко по алиментам превысил миллион рублей
Игорь Петренко
Игорь ПетренкоИсточник: Кино Mail

Долг актера Игоря Петренко по алиментам превысил миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Игорь снова копит долги перед бывшей женой [актрисой] Екатериной Климовой и их совместными детьми. У бывших супругов двое сыновей», — говорится в сообщении. На данный момент сумма задолженности составляет миллион 297 тысяч 466 рублей, пишет канал.

Ранее сообщалось, что звезда российского сериала «Шерлок Холмс» снова перестал платить алименты бывшей супруге. Известный адвокат Сергей Жорин оценил вероятность возбуждения уголовного дела в отношении Петренко.

В июне стало известно, что актер погасил многомиллионный долг по алиментам. Он задолжал около 9 миллионов рублей и не выплачивал положенные экс-супруге деньги более полутора лет.