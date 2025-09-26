В июне 2025 года рэпер Machine Gun Kelly (он же Колсон Бейкер) подтвердил, что его новорожденную дочь назвали Сага Блейд, и сказал, что имя отражает «эпическую историю» появления малышки на свет, ведь ее родители то сходятся, то расходятся. Мама девочки Меган Фокс, у которой уже есть сын Джорни (Journey), явно тоже тяготеет к именам, связанным с путешествиями и приключениями.