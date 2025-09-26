Ричмонд
Самые причудливые имена детей знаменитостей: от Рианны до Илона Маска

В Голливуде не перестают удивлять — и не только талантами звезд, но и именами их детей. От мистических и технологичных до абсолютно эпатажных
Олеся Лаврова
Автор Кино Mail
Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми (источник: соцсети)

Каждое имя  в этой статье — маленькая история и отражение вкусов и мировоззрения родителей. Одни черпают вдохновение в музыке, кино или научной фантастике, другие ищут особую символику и магию в словах. Собрали самые необычные имена детей знаменитостей — от наследников Рианны до потомков Илона Маска.

Rocki Irish Mayers — дочь Рианны и A$AP Rocky

Рианна с дочерью
Рианна с дочерью Источник: соцсети

В сентябре 2025 года у Рианны и A$AP Rocky родилась дочь Роки Айриш Майерс. Старшие сыновья пары Риза (RZA) и Райот Роуз (Riot Rose) открыли семейную традицию имен на букву «R», и новорожденная малышка продолжает ее. Rocki Irish к тому же отсылает к сценическому псевдониму отца и выглядит как более творческая вариация.

Saga Blade Fox-Baker — дочь Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Дочь Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Дочь Меган Фокс и Machine Gun KellyИсточник: соцсети

В июне 2025 года рэпер Machine Gun Kelly (он же Колсон Бейкер) подтвердил, что его новорожденную дочь назвали Сага Блейд, и сказал, что имя отражает «эпическую историю» появления малышки на свет, ведь ее родители то сходятся, то расходятся. Мама девочки Меган Фокс, у которой уже есть сын Джорни (Journey), явно тоже тяготеет к именам, связанным с путешествиями и приключениями.

Techno Mechanicus, Exa Dark Sideræl и X Æ A-Xii — дети Илона Маска

Илон Маск с сыном
Илон Маск с сыномИсточник: Legion-Media

Американский миллиардер Илон Маск и певица Граймс выбрали для своих детей футуристические имена. Старшего сына они назвали X Æ A-Xii (краткий вариант — X), дочь — Exa Dark Sideræl (если сокращенно, то Y), а третьего ребенка — Techno Mechanicus (для близких просто Тау).

Стоит отметить, что составляющие имени наследницы Маска несут особый смысл: Экза отсылает к компьютерным терминам, Дарк символизирует неизвестность, а Сайдириэл — «звездное время вселенной». 

North, Saint, Chicago и Psalm — дети Ким Кардашьян и Ye

Ким Кардашьян с детьми
Ким Кардашьян с детьми (источник: соцсети)

Классика эпатажа в мире знаменитостей: North (Север), Saint (Святой), Chicago (Чикаго) и Psalm (Псалм). Имя старшего ребенка Канье Уэста и его экс-супруги Ким Кардашьян в сочетании с фамилией переводится с английского как «Северо-Запад». Второе наверняка  отражает философскую сторону жизни родителей. «Чикаго» отсылает к корням Ye, а «Псалм» добавляет духовный оттенок. 

Apple — дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина

Эппл Мартин, дочь Гвинет Пэлтроу
Эппл Мартин, дочь Гвинет Пэлтроу (источник: соцсети)

Эппл («Яблоко») стало одним из первых необычных имен Голливуда, которое сегодня уже кажется почти тривиальным. По словам Гвинет Пэлтроу, оно символизирует сладость, чистоту и вызывает библейские ассоциации, оставаясь при этом трогательным и легко запоминающимся.

Blue Ivy — дочь Бейонсе и Jay-Z

Дочь Бейонсе и Jay-Z Блу Айви
Дочь Бейонсе и Jay-Z Блу АйвиИсточник: Legion-Media.ru

Дочь американских звезд Бейонсе и Jay-Z зовут Блю Айви, что переводится как «Синий плющ». Во время беременности супруги шутливо называли будущую малышку Blueberry («Черничка»), а затем это прозвище трансформировалось в Blue. Jay-Z отмечал, что имя девочки ассоциируется у него с игрой «Цвета и музыкальные ассоциации»: оно забавное и вместе с тем мелодичное.

Kal-El — сын Алисы Ким и Николаса Кейджа

Николас Кейдж с сыном
Николас Кейдж с сыном (источник: соцсети)

Имя сына звезды «Без лица» и «Адаптации» Кал-Эл вдохновлено Суперменом, героем вселенной DC. Николас Кейдж всегда был поклонником комиксов, поэтому назвал ребенка оригинально и мистически.

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence — дочь Умы Турман и Арпада Буссона

Ума Труман с младшей дочерью
Ума Труман с младшей дочерью (источник: соцсети)

Вообще, сокращенное имя дочери Умы Турман и ее бывшего мужа Арпада Буссона — Луна (Luna). Оно милое и легко запоминается. Полная же версия —  Розалинд Аруша Аркадина Алталуна Флоренс — словно целый роман и демонстрирует богатое воображение родителей девочки.

Raddix Chloe Wildflower — дочь Кэмерон Диаз и Бенджи Мэддена

Кэмерон Диаз с дочерью
Кэмерон Диаз с дочерьюИсточник: Legion-Media.ru

Имя дочери Кэмерон Диаз, которая впервые стала мамой только в 47-лет, можно перевести как «Полевой цветок Рэддикс» — оно словно создано для творчества и музыки. При этом ребенок сам сможет выбрать, какую из трех частей имени использовать. Кстати, Wildflower — это название книги близкой подруги Диаз Дрю Бэрримор. Так что, возможно, именно откуда она черпала свое вдохновение. 

Kingston James McGregor, Zuma Nesta Rock и Apollo Bowie Flynn — дети Гвен Стефани и Гэвина Россдейла

Гвен Стефани с родителями и детьми (источник: соцсети)
Гвен Стефани с родителями и детьми (источник: соцсети)

Сына Гвен Стефани назвали Кингстоном в честь столицы Ямайки, а его брата Зуму — в честь пляжа в Малибу и легендарного музыканта Боба Марли. Первая часть имени Аполло Боуи Флинн явно вдохновлена греческой мифологией, а вторая — происходит от девичьих фамилий матерей певицы и ее избранника.

Kyd — сын Дэвида Духовны и Теа Леони

Дэвид Духовны и Теа Леони с детьми
Дэвид Духовны и Теа Леони с детьми (источник: соцсети)

Дэвид Духовны и Теа Леони проявили себя настоящими шутниками, назвав сына Кид, что созвучно с английским словом, означающим «ребенок» или «пацан». Раньше это вызывало лишь улыбку: отец спокойно мог подзывать сына на детской площадке, крича «пацан». Сегодня Kyd уже взрослый парень, и, как многие дети звезд, наверняка задается вопросом, чем руководствовались родители, выбирая такое имя.