Каждое имя в этой статье — маленькая история и отражение вкусов и мировоззрения родителей. Одни черпают вдохновение в музыке, кино или научной фантастике, другие ищут особую символику и магию в словах. Собрали самые необычные имена детей знаменитостей — от наследников Рианны до потомков Илона Маска.
Rocki Irish Mayers — дочь Рианны и A$AP Rocky
В сентябре 2025 года у Рианны и A$AP Rocky родилась дочь Роки Айриш Майерс. Старшие сыновья пары Риза (RZA) и Райот Роуз (Riot Rose) открыли семейную традицию имен на букву «R», и новорожденная малышка продолжает ее. Rocki Irish к тому же отсылает к сценическому псевдониму отца и выглядит как более творческая вариация.
Saga Blade Fox-Baker — дочь Меган Фокс и Machine Gun Kelly
В июне 2025 года рэпер Machine Gun Kelly (он же Колсон Бейкер) подтвердил, что его новорожденную дочь назвали Сага Блейд, и сказал, что имя отражает «эпическую историю» появления малышки на свет, ведь ее родители то сходятся, то расходятся. Мама девочки Меган Фокс, у которой уже есть сын Джорни (Journey), явно тоже тяготеет к именам, связанным с путешествиями и приключениями.
Techno Mechanicus, Exa Dark Sideræl и X Æ A-Xii — дети Илона Маска
Американский миллиардер Илон Маск и певица Граймс выбрали для своих детей футуристические имена. Старшего сына они назвали X Æ A-Xii (краткий вариант — X), дочь — Exa Dark Sideræl (если сокращенно, то Y), а третьего ребенка — Techno Mechanicus (для близких просто Тау).
Стоит отметить, что составляющие имени наследницы Маска несут особый смысл: Экза отсылает к компьютерным терминам, Дарк символизирует неизвестность, а Сайдириэл — «звездное время вселенной».
North, Saint, Chicago и Psalm — дети Ким Кардашьян и Ye
Классика эпатажа в мире знаменитостей: North (Север), Saint (Святой), Chicago (Чикаго) и Psalm (Псалм). Имя старшего ребенка Канье Уэста и его экс-супруги Ким Кардашьян в сочетании с фамилией переводится с английского как «Северо-Запад». Второе наверняка отражает философскую сторону жизни родителей. «Чикаго» отсылает к корням Ye, а «Псалм» добавляет духовный оттенок.
Apple — дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина
Эппл («Яблоко») стало одним из первых необычных имен Голливуда, которое сегодня уже кажется почти тривиальным. По словам Гвинет Пэлтроу, оно символизирует сладость, чистоту и вызывает библейские ассоциации, оставаясь при этом трогательным и легко запоминающимся.
Blue Ivy — дочь Бейонсе и Jay-Z
Дочь американских звезд Бейонсе и Jay-Z зовут Блю Айви, что переводится как «Синий плющ». Во время беременности супруги шутливо называли будущую малышку Blueberry («Черничка»), а затем это прозвище трансформировалось в Blue. Jay-Z отмечал, что имя девочки ассоциируется у него с игрой «Цвета и музыкальные ассоциации»: оно забавное и вместе с тем мелодичное.
Kal-El — сын Алисы Ким и Николаса Кейджа
Имя сына звезды «Без лица» и «Адаптации» Кал-Эл вдохновлено Суперменом, героем вселенной DC. Николас Кейдж всегда был поклонником комиксов, поэтому назвал ребенка оригинально и мистически.
Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence — дочь Умы Турман и Арпада Буссона
Вообще, сокращенное имя дочери Умы Турман и ее бывшего мужа Арпада Буссона — Луна (Luna). Оно милое и легко запоминается. Полная же версия — Розалинд Аруша Аркадина Алталуна Флоренс — словно целый роман и демонстрирует богатое воображение родителей девочки.
Raddix Chloe Wildflower — дочь Кэмерон Диаз и Бенджи Мэддена
Имя дочери Кэмерон Диаз, которая впервые стала мамой только в 47-лет, можно перевести как «Полевой цветок Рэддикс» — оно словно создано для творчества и музыки. При этом ребенок сам сможет выбрать, какую из трех частей имени использовать. Кстати, Wildflower — это название книги близкой подруги Диаз Дрю Бэрримор. Так что, возможно, именно откуда она черпала свое вдохновение.
Kingston James McGregor, Zuma Nesta Rock и Apollo Bowie Flynn — дети Гвен Стефани и Гэвина Россдейла
Сына Гвен Стефани назвали Кингстоном в честь столицы Ямайки, а его брата Зуму — в честь пляжа в Малибу и легендарного музыканта Боба Марли. Первая часть имени Аполло Боуи Флинн явно вдохновлена греческой мифологией, а вторая — происходит от девичьих фамилий матерей певицы и ее избранника.
Kyd — сын Дэвида Духовны и Теа Леони
Дэвид Духовны и Теа Леони проявили себя настоящими шутниками, назвав сына Кид, что созвучно с английским словом, означающим «ребенок» или «пацан». Раньше это вызывало лишь улыбку: отец спокойно мог подзывать сына на детской площадке, крича «пацан». Сегодня Kyd уже взрослый парень, и, как многие дети звезд, наверняка задается вопросом, чем руководствовались родители, выбирая такое имя.