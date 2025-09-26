Алексей Чадов вышел на красную дорожку с женой-моделью

Актер Алексей Чадов вышел в свет с женой-моделью. Лейсан Галимова приехала поддержать мужа на премьере фильма «(Не)искусственный интеллект», режиссером которого он выступил. Пара появилась на публике в похожих брючных костюмах. Супруга артиста поделилась кадрами с мероприятия в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я вынашивала ребенка, а мой муж — проект. Я родила Аюшу, а Леша начал съемки фильма. Вот такая синхронизация у нас в паре! Поздравляю тебя, любимый. Я знаю, сколько сил, творчества и энергии ты вложил в этот проект», — написала психоаналитик.
Чадов в 2021 году перестал скрывать свой роман с Галимовой. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери Айи.
Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Они познакомились во время съемок фильма «Жара». У пары завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. Однако через год после рождения сына Федора супруги развелись.
