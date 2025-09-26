Дочь Алека Болдуина улетела с ребенком из США на родину возлюбленного

Дочь артиста родилась в его браке с коллегой Ким Бейсингер. Они прожили вместе девять лет и расстались в 2002 году. Актриса признавалась в интервью, что развод был публичным, «грязным», и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения.