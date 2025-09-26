Ричмонд
Дочь Алека Болдуина улетела с ребенком из США на родину возлюбленного

Дочь Болдуина призналась, что улетела с ребенком из США в Португалию

Дочь голливудского актера Алека Болдуина улетела с ребенком из США на родину возлюбленного музыканта Андре Аллена Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC. Фотомодель Айрленд Болдуин рассказала об этом подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что дорога была непростой, но они справились.

Айрленд Болдуин с возлюбленным и дочерью / фото: соцсети
Айрленд Болдуин с возлюбленным и дочерью / фото: соцсети

«Из штата Орегон в Португалию», — отметила блогер.

Пара давно вместе, но официально они пока не регистрируют отношения. Влюбленные растят двухлетнюю дочь Холланд. Болдуин признавалась, что оказалась не готова к тому, как беременность и роды скажутся на ее организме. Свои ментальные и физические изменения фотомодель назвала настоящим «сражением», с которым ей помогал справляться Аньос.

Дочь артиста родилась в его браке с коллегой Ким Бейсингер. Они прожили вместе девять лет и расстались в 2002 году. Актриса признавалась в интервью, что развод был публичным, «грязным», и это отразилось на их ребенке. Несколько лет экс-супруги вели борьбу за опеку над Айрленд и не могли нормально общаться друг с другом, но позже им удалось наладить отношения.

Ранее жена Алека Болдуина показала, как они выглядели в начале отношений.