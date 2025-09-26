Звезда фильма «Чего хотят женщины» показала свою повзрослевшую дочь

Звезда фильма «Чего хотят женщины» Хелен Хант опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото своего первенца. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса решила показать подписчикам повзрослевшую Макену Лей Гордон в Национальный день дочери, который отмечают в США. Девушке в мае исполнился 21 год.
«Подождите, подождите...День дочери? Но у меня самая лучшая», — написала артистка.
Знаменитость впервые стала матерью за месяц до своего 41-летия. Хант удалось забеременеть только с помощью ЭКО. Она родила дочь от продюсера и режиссера Мэттью Карнахана. Звезда признавалась в интервью, что мечтала о ребенке, и появление Макены стало для нее долгожданным подарком судьбы и чудом. По словам артистки, она забеременела, когда совсем отчаялась и перестала думать об этом. Хант даже начала рассматривать вариант усыновления ребенка, но узнала о своем положении.
В 2017 году Хант рассталась с отцом дочери. Звезда «Чего хотят женщины» не обсуждала с прессой подробности разлада в отношениях с Карнаханом. Однако она отмечала, что благодарна ему за ребенка и прожитые годы.
Ранее звезда «Доктора Хауса» снялась в объятиях сына.