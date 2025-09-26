Звезда фильма «Чего хотят женщины» показала свою повзрослевшую дочь

Знаменитость впервые стала матерью за месяц до своего 41-летия. Хант удалось забеременеть только с помощью ЭКО. Она родила дочь от продюсера и режиссера Мэттью Карнахана. Звезда признавалась в интервью, что мечтала о ребенке, и появление Макены стало для нее долгожданным подарком судьбы и чудом. По словам артистки, она забеременела, когда совсем отчаялась и перестала думать об этом. Хант даже начала рассматривать вариант усыновления ребенка, но узнала о своем положении.