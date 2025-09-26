Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Цуканова-Котт показала фото в бикини

Актриса поделилась откровенным фото в личном блоге

Звезда сериалов «Мажор» и «Восьмидесятые» Анна Цуканова-Котт снялась в голубом бикини. Актриса позировала в бассейне оздоровительного центра в Испании, куда прилетела с подругой, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Цуканова-Котт / фото: соцсети
Анна Цуканова-Котт / фото: соцсети

Знаменитость отметила, что копила деньги, чтобы попасть сюда.

Цуканова-Котт недавно ответила на вопрос подписчика, как ей удалось похудеть в последние годы. Звезда призналась, что нет никакого секрета и ее методы всем известны. Актриса начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам артистки, теперь она спит по восемь часов, и это благотворно сказалось на всем организме.

По мнению звезды, в 36 лет она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что также является постоянным клиентом косметологических клиник и делает разные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи.

У артистки двое детей от кинорежиссера Александра Котта: сын Михаил и дочь Лея.