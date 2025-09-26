Анна Цуканова-Котт показала фото в бикини

Звезда сериалов «Мажор» и «Восьмидесятые» Анна Цуканова-Котт снялась в голубом бикини. Актриса позировала в бассейне оздоровительного центра в Испании, куда прилетела с подругой, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость отметила, что копила деньги, чтобы попасть сюда.
Цуканова-Котт недавно ответила на вопрос подписчика, как ей удалось похудеть в последние годы. Звезда призналась, что нет никакого секрета и ее методы всем известны. Актриса начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам артистки, теперь она спит по восемь часов, и это благотворно сказалось на всем организме.
По мнению звезды, в 36 лет она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что также является постоянным клиентом косметологических клиник и делает разные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи.
У артистки двое детей от кинорежиссера Александра Котта: сын Михаил и дочь Лея.
